انخفاض الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60% نتيجة خطة إضعاف القضاء
التاريخ
9/6/2023 8:09:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أظهرت بيانات جمعتها وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي انخفاضا كبيرا في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي، بنسبة 60%، إذ بلغت حوالي 6.2 مليار دولار، في عام 2023، مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022، بسبب خطة إضعاف القضاء.
واستعرض كبير الاقتصاديين في الوزارة شموئيل أبرمزون، اليوم الأربعاء، حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وتداعيات خطة إضعاف الجهاز القضائي التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.
وقال إن انخفاضا بنسبة 60% سُجل في حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل في الربع الأول من عام 2023، بسبب خطة التعديلات القضائية.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل في الربع الأول من عام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34%، مقارنة بمتوسط الربع في عامي 2020 و2022.
ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار، بزيادة مقارنة بعام 2021
MENAFN06092023000205011050ID1107017459
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.