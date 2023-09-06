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انخفاض الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60% نتيجة خطة إضعاف القضاء

9/6/2023 8:09:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أظهرت بيانات جمعتها وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي انخفاضا كبيرا في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي، بنسبة 60%، إذ بلغت حوالي 6.2 مليار دولار، في عام 2023، مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022، بسبب خطة إضعاف القضاء.

واستعرض كبير الاقتصاديين في الوزارة شموئيل أبرمزون، اليوم الأربعاء، حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وتداعيات خطة إضعاف الجهاز القضائي التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.

وقال إن انخفاضا بنسبة 60% سُجل في حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل في الربع الأول من عام 2023، بسبب خطة التعديلات القضائية.

وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل في الربع الأول من عام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34%، مقارنة بمتوسط الربع في عامي 2020 و2022.

ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار، بزيادة مقارنة بعام 2021

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