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مصرع طفل وإصابة شقيقته نتيجة سقوطهما عن جرار زراعي في الخليل

9/6/2023 8:09:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم الأربعاء، مصرعه، وأصيبت شقيقته بجروح، نتيجة تعرضهما للسقوط عن جرار زراعي ببلدة إذنا غرب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفلين قد تعرضا للسقوط من على ظهر الجرار الزراعي أثناء لعبهما فوقه، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة، نُقلا على إثرها
إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه قد تم الإعلان عن وفاة الطفل متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

ودعا إلى ضرورة مراقبة الأطفال جيدا أثناء لعبهم خارج المنزل، وتأمين المركبات بشكل كامل، تجنبا للتعرض لمثل هذه الحوادث المؤسفة.

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