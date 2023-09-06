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البنك الدولي يُثبت توقعات نمو الاقتصاد الأردني حتى عام 2025

9/6/2023 8:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ثبت البنك الدولي تقديراته وتوقعاته حيال النمو الاقتصادي في الأردن عند 2.4% للعام الحالي والعامين القادمين حتى 2025 .
وقال البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر مؤخراً ورصده " الوكيل الإخباري" إنه من المُقدر أن يسجل الأردن نهاية العام الجاري نمواً يصل إلى 2.4%، ومن المُتوقع أن يستقر النمو على ذات القدر في عامي 2014 و2025 .
وأشار البنك في التقرير ، إلى أنه من المُقدر أن يتباطأ معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2% في نهاية 2023، قبل أن ينتعش ليحقق 3.3% في 2024.
وأكد على أن معدل النمو عالمياً من المُقدر أن يتباطأ نهاية عام 2023 لتسجل 2.1%، بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية السياسية والاقتصادية.




MENAFN06092023000208011052ID1107017456

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