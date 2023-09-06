ديوان الخدمة المدنية بدء استقبال المعاهد التدريبية لتسلم خطة تدريب الموسم القادم (2024/2023)
التاريخ
9/6/2023 8:04:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية بدء استقبال المعاهد التدريبية لتسلم الخطة التدريبية للموسم التدريبي القادم (2024/2023).
وفيما
يلي
الخطة
:
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