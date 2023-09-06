التواصل الحكومي هذه هي المستحقات الواجب على الأجانب تسديدها قبل مغادرة البلاد وطرق الدفع
التاريخ
9/6/2023 8:04:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشر حساب مركز التواصل الحكومي المستحقات الواجب تسديدها قبل مغادرة الأجانب البلاد.
وتشمل هذه المستحقات:
- دفع المخالفات المرورية المسجلة على الأجانب قبل المغادرة من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية أو مطار الكويت الدولي أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية.
- دفع المستحقات المالية والمديونيات لوزارة المواصلات على الأجانب قبل المغادرة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو مراجعة الوزارة أو عبر تطبيق سهل.
- دفع فواتير الكهرباء والماء على الاجانب قبل المغادرة وذلك عبر تطبيق سهل أو تطبيق MEW-PAY ومكتب خدمة العملاء في مطار الكويت T4.
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