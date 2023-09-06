وتشمل هذه المستحقات:

- دفع المخالفات المرورية المسجلة على الأجانب قبل المغادرة من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية أو مطار الكويت الدولي أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية.

- دفع المستحقات المالية والمديونيات لوزارة المواصلات على الأجانب قبل المغادرة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو مراجعة الوزارة أو عبر تطبيق سهل.

- دفع فواتير الكهرباء والماء على الاجانب قبل المغادرة وذلك عبر تطبيق سهل أو تطبيق MEW-PAY ومكتب خدمة العملاء في مطار الكويت T4.



