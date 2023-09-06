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صيدلي يتحرش بفتيات ويصورهن بمصر.. زوجته أوقعت به

9/6/2023 8:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ألقت السلطات المصرية القبض على صيدلي متهم بالتحرش بالفتيات والسيدات في مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة.

وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من إحدى السيدات بتضررها من صاحب صيدلية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

واتهمت السيدة الصيدلي بالتحرش بالفتيات خلال توقيع الكشف الطبي عليهن داخل صيدليته، وتصويرهن بواسطة كاميرات المراقبة بالصيدلية، وتفريغ مقاطع الفيديو والاحتفاظ بها.

وقدمت الشاكية بطاقة ذاكرة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو، التي تظهر الصيدلي وهو يتحرش بالفتيات، وهي البطاقة التي تحصلت عليها الشاكية من طليقة المشكو في حقه "الصيدلي".

واعترف الصيدلي أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتحريز بطاقة الذاكرة وعرضها على إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وإعداد تقرير فني بفحواه.

واعترف المتهم أنه كان يتحرش "بالصغار والكبار"، موضحًا أنه كان يسجل الفيديوهات بكاميرات المراقبة أثناء دخول الفتيات والصغيرات إلى الصيدلية.

التحقيقات الأولية كشفت عن أن "صيدلي مدينة نصر" تحرش بـ 20 ضحية، وتم العثور على 20 مقطع فيديو، بعد أن كشفته زوجته قبل طلاقها من خلال العثور على "فلاشة الفيديوهات"، وعندما واجهته حاول تهدئتها.

واستنكرت الزوجة رد زوجها واعتبرت أفعاله "شاذة"، وقدمت بطاقة ذاكرة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال تحرشه بالفتيات إلى محكمة الأسرة من أجل الطلاق منه، حيث أثبت الخبير الفني أن الفيديوهات التي تم تسجيلها من كاميرات المراقبة حقيقة بالفعل، لذلك المحكمة حكمت لها بالطلاق.

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