صيدلي يتحرش بفتيات ويصورهن بمصر.. زوجته أوقعت به

صيدلي يتحرش بفتيات ويصورهن بمصر.. زوجته أوقعت به
التاريخ
9/6/2023 8:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ألقت السلطات المصرية القبض على صيدلي متهم بالتحرش بالفتيات والسيدات في مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة.
وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من إحدى السيدات بتضررها من صاحب صيدلية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
واتهمت السيدة الصيدلي بالتحرش بالفتيات خلال توقيع الكشف الطبي عليهن داخل صيدليته، وتصويرهن بواسطة كاميرات المراقبة بالصيدلية، وتفريغ مقاطع الفيديو والاحتفاظ بها.
وقدمت الشاكية بطاقة ذاكرة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو، التي تظهر الصيدلي وهو يتحرش بالفتيات، وهي البطاقة التي تحصلت عليها الشاكية من طليقة المشكو في حقه "الصيدلي".
واعترف الصيدلي أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتحريز بطاقة الذاكرة وعرضها على إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وإعداد تقرير فني بفحواه.
واعترف المتهم أنه كان يتحرش "بالصغار والكبار"، موضحًا أنه كان يسجل الفيديوهات بكاميرات المراقبة أثناء دخول الفتيات والصغيرات إلى الصيدلية.
التحقيقات الأولية كشفت عن أن "صيدلي مدينة نصر" تحرش بـ 20 ضحية، وتم العثور على 20 مقطع فيديو، بعد أن كشفته زوجته قبل طلاقها من خلال العثور على "فلاشة الفيديوهات"، وعندما واجهته حاول تهدئتها.
واستنكرت الزوجة رد زوجها واعتبرت أفعاله "شاذة"، وقدمت بطاقة ذاكرة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال تحرشه بالفتيات إلى محكمة الأسرة من أجل الطلاق منه، حيث أثبت الخبير الفني أن الفيديوهات التي تم تسجيلها من كاميرات المراقبة حقيقة بالفعل، لذلك المحكمة حكمت لها بالطلاق.
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