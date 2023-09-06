أسعار النفط ترتفع بعد تمديد تخفيضات الإنتاج

(MENAFN
- Yourmind media) ارتفعت أسعار النفط بعد أن مددت روسيا والسعودية تخفيضات إنتاجهما لبقية العام. وقد حافظت هذه الاستراتيجية على قوة السوق حتى الآن ورفعت الأسعار من الانخفاض الذي شهدته هذا العام. نتيجة لذلك، يمكن أن تستمر أسعار الخام في رؤية ارتفاعات جديدة هذا العام رغم استمرار المتداولين في مراقبة جانب الطلب. في هذا الصدد، تعرض السوق لضغوط لفترة وجيزة في وقت سابق من اليوم حيث تفاعل المتداولون مع سلسلة من البيانات الأضعف من المتوقع في أوروبا والصين.
في منطقة اليورو، أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات انخفاضا أسرع من المتوقع في النشاط الاقتصادي مما قد يؤثر على توقعات الطلب في المنطقة. ولا تزال منطقة اليورو تشهد نموا اقتصاديا ضعيفا وارتفاعا في التضخم، وتظل معرضة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمحاربة التضخم وهذا قد يؤثر على الطلب على النفط.
في الصين، أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات للخدمات تباطؤا في النشاط الاقتصادي ، مما زاد من المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي الصيني وتأثيره على الطلب على النفط. من الممكن أن يستمر المتداولون في التركيز على أي إجراءات جديدة من جانب الحكومة الصينية لتعزيز الاقتصاد.
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