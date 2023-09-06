(MENAFN
- Emirates) دبي، 6 سبتمبر (أيلول) 2023: أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تسيير رحلة يومية ثالثة إلى هونج كونج، اعتباراً من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني). وسوف تساهم الرحلة الجديدة بتلبية الطلب المتنامي وتوفر للعملاء مزيداً من المرونة والخيارات والاتصال على هذا الخط الحيوي. ومع إضافة الخدمة الثالثة المنتظمة، ستشغل طيران الإمارات رحلتين مباشرتين من دون توقف يوميا إلى هونج كونج، بالإضافة إلى خدمة يومية ثالثة عبر بانكوك.
وسوف تعمل الرحلة الجديدة من دون توقف بين دبي وهونج كونج "ئي كيه 382/ 383)، بطائرة بوينج 777-300ER، بتقسيم الدرجات الثلاث. واعتباراً من 1 نوفمبر 2023، ستقلع الرحلة "ئي كيه 382" من مطار دبي الدولي في الساعة 3:15 صباحاً، وتصل إلى هونج كونج في الساعة 2:30 بعد الظهر. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 383" هونج كونج في الساعة 6 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 11:05 ليلاً.
ومن شأن الرحلة اليومية الجديدة أن تعزز خدمات طيران الإمارات الحالية التي تتم برحلتين يومياً بطائرات الإيرباص A380، إحداهما "ئي كيه 380/ 381" من دون توقف، والثانية "ئي كيه 384/ 385" التي تعمل مع توقف قصير في بانكوك.
وسوف يسهّل تعزيز خدمة هونج كونج الاتصال للمسافرين إلى مختلف الوجهات على شبكة طيران الإمارات، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتركيا ومجموعة من الوجهات الأوروبية. وتشمل الأسواق الرئيسية التي ينطلق منها المسافرون إلى هونج كونج كلاً من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا ووجهات أوروبية عديدة، بما فيها ألمانيا وإيطاليا والبرتغال.
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