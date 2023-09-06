فينيسيا تعاقب السياح المتسكعين.. الدخول بتذاكر
التاريخ
9/6/2023 7:20:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعتزم مدينة فينيسيا الإيطالية فرض تذاكر دخول على السياح الذي عادة ما يأتون نهارا من أماكن أخرى للتسكع والرحيل مساء دون أن تستفيد المدينة بأي مردود اقتصادي.
وقال لويجي بروجنارو عمدة فينيسيا إن المدينة تعتزم فرض نظام التذاكر للسياح اعتبارا من عام 2024 على سبيل التجربة لمدة 30 يوما.
وبموجب الخطة، سيتم إعفاء سكان منطقة فينيتو والأشخاص الذين يعملون أو يدرسون أو ولدوا في فينيسيا وأي شخص حجز إقامة في المدينة من شرط شراء تذكرة.
كما سيكون الأطفال دون سن 14 عاما من بين المعفيين.
الحد من السياح وتعاني مدينة فينيسيا الإيطالية من فرط زوراها وتسعى دوما لإعداد خطط لتنظيم التدفق الهائل لزوارها.
وحسب عدمة المدينة، فإن السلطة التنفيذية لمجلس المدينة والتي أعطت الضوء الأخضر للتجربة، تهدف إلى تثبيط المتنزهين في أوقات الذروة.
وأوضح أنه سيتم اختيار حوالي 30 يوما لتجربة النظام، بدءا من ربيع عام 2024.
ومن المحتمل أن تستهدف التجربة عطلات نهاية الأسبوع الطويلة في الربيع وعطلات نهاية الأسبوع في الصيف.
سعر التذكرة وسيتم تحديد سعر التذكرة مبدئيا بمبلغ 5 يورو (3ر5 دولار).
وقال بروجنارو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تنظيم التدفقات السياحية في أوقات معينة أمر ضروري، لكن هذا لا يعني إغلاق المدينة. ستبقى فينيسيا مفتوحة دائما للجميع".
واستقبلت المدينة بشكل متكرر أكثر من 100 ألف زائر يوميا قبل الجائحة. وتضع السلطات أنظارها على المتنزهين النهاريين، الذين لا يسهم الكثير منهم بأي شيء تقريبا في الاقتصاد المحلي.
وفي الشهر الماضي، أوصى خبراء اليونسكو بوضع فينيسيا وبحيرتها على قائمة المنظمة للتراث المعرض للخطر، مشيرين إلى العديد من التهديدات، بما في ذلك السياحة الجماعية. وستنظر لجنة المنظمة في التوصية في اجتماعها في سبتمبر/أيلول. وقبل عامين، رفضت توصية مماثلة من الخبراء.
ولا يزال يتعين الموافقة على الخطة، التي كانت قيد المناقشة لفترة طويلة، من قبل مجلس المدينة الأوسع في 12 سبتمبر/ أيلول.
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