فينيسيا تعاقب السياح المتسكعين.. الدخول بتذاكر

وقال لويجي بروجنارو عمدة فينيسيا إن المدينة تعتزم فرض نظام التذاكر للسياح اعتبارا من عام 2024 على سبيل التجربة لمدة 30 يوما.

وبموجب الخطة، سيتم إعفاء سكان منطقة فينيتو والأشخاص الذين يعملون أو يدرسون أو ولدوا في فينيسيا وأي شخص حجز إقامة في المدينة من شرط شراء تذكرة.

كما سيكون الأطفال دون سن 14 عاما من بين المعفيين.

الحد من السياح وتعاني مدينة فينيسيا الإيطالية من فرط زوراها وتسعى دوما لإعداد خطط لتنظيم التدفق الهائل لزوارها.

وحسب عدمة المدينة، فإن السلطة التنفيذية لمجلس المدينة والتي أعطت الضوء الأخضر للتجربة، تهدف إلى تثبيط المتنزهين في أوقات الذروة.

وأوضح أنه سيتم اختيار حوالي 30 يوما لتجربة النظام، بدءا من ربيع عام 2024.

ومن المحتمل أن تستهدف التجربة عطلات نهاية الأسبوع الطويلة في الربيع وعطلات نهاية الأسبوع في الصيف.

سعر التذكرة وسيتم تحديد سعر التذكرة مبدئيا بمبلغ 5 يورو (3ر5 دولار).

وقال بروجنارو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تنظيم التدفقات السياحية في أوقات معينة أمر ضروري، لكن هذا لا يعني إغلاق المدينة. ستبقى فينيسيا مفتوحة دائما للجميع".

واستقبلت المدينة بشكل متكرر أكثر من 100 ألف زائر يوميا قبل الجائحة. وتضع السلطات أنظارها على المتنزهين النهاريين، الذين لا يسهم الكثير منهم بأي شيء تقريبا في الاقتصاد المحلي.

وفي الشهر الماضي، أوصى خبراء اليونسكو بوضع فينيسيا وبحيرتها على قائمة المنظمة للتراث المعرض للخطر، مشيرين إلى العديد من التهديدات، بما في ذلك السياحة الجماعية. وستنظر لجنة المنظمة في التوصية في اجتماعها في سبتمبر/أيلول. وقبل عامين، رفضت توصية مماثلة من الخبراء.

ولا يزال يتعين الموافقة على الخطة، التي كانت قيد المناقشة لفترة طويلة، من قبل مجلس المدينة الأوسع في 12 سبتمبر/ أيلول.



