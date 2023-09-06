اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن قيامها بتوزيع الدفعة الحادية عشر من (N3)

في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 281 قسيمه بمساحة

400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 23/10/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 7 و 10 سبتمبر 2023 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 13 سبتمبر 2023 .

وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح الصحافي عليهم

الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 11/9/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وفيما يلي أسماء المواطنين :

0001



علي لهاوه مرتع العازمي

0002



قتيبه يوسف عبدالعزيز السلطان

0003



خالد فلاح سالم عوض

0004



فلاح سالم سليمان المطيرى

0005



فهد نصار صنهات العازمي

0006



عبدالرحمن حسين عبدالرحمن عناني

0007



نادر مرزوق مرضى العازمي

0008



فيصل مساعد محمد غريب

0009



احمد راشد حميد المطيرى

0010



محمد ضحوى دخنان الغريبه

0011



عبدالعزيز سعود عايش الجويسري

0012



يوسف غانم ذياب المطيرى

0013



سالم هادى مطلق شريم العازمى

0014



عبدالرحمن حماد محمد العجمي

0015



حمدان حمد ابراهيم ضويان

0016



فالح مبارك سالم العازمى

0017



خالد شبيب مفرج

المطيرى

0018



غانم سعد غانم مفتاح

0019



جراح صالح جابر

المرى

0020



مشاري مطر ادهام الزيد

0021



ضاري حسين علي الغريب

0022



نواف على خالد الزعبى

0023



خالد محمد عبدالله الحوطي

0024



محمد عوينان مشلح المطيرى

0025



سحمى حاضر مفرح السبيعي

0026



ناصر عبيد حجى

الرشيدى

0027



احمد زيد عبدالحسين

الزيد

0028



على محسن على الحربي

0029



خالد عبدالله جاسم العبدالهادي

0030



حسين عباس رضا مراد

0031



حسن عبدالرحيم حسن السويدي

0032



بدر مويسان فاضى العتيبى

0033



صلاح راشد رشيد الشدقم

0034



جزاء سالم ناصر مبارك

0035



بدر غليفص بطاح العازمي

0036



عبدالله جاسم احمد الكندري

0037



فالح مسلط فالح العجمي

0038



متعب حسن غريب العجمي

0039



اسماعيل غلوم جوهر سالم

0040



عبدالكريم نايف قبلان

الرشيدى

0041



احمد ابراهيم حاجي عباس حسين

0042



فالح سالم منصور العازمي

0043



عبدالله مبارك مترك الدوسرى

0044



خالد محمد راشد صغير العجمي

0045



سعد راجح عبدالله البوص

0046



تركى مبارك مترك الدوسرى

0047



ثامر سمير الاسود الرشيدى

0048



مشعل بدر احمد الربيعان

0049



عايض سعد فراج السبيعي

0050



محمد سعد فراج السبيعى

0051



سعود عويد محمد الرشيدي

0052



نادر مبارك فهيد العازمي

0053



عوض عبدالله مبارك العازمى

0054



خالد مناور عواد العازمى

0055



محمد على سالم محمد

0056



حسين على احمد

القلاف

0057



عبدالله مساعد حمود عبدالوهاب

0058



عبدالله غازى عبدالله الشريف

0059



عادل وسمى عيد العازمي

0060



فايز فالح سعدون العازمى

0061



مبارك سعد دعسان العازمى

0062



سالم حمد فالح وسمى

0063



رائد عبدالهادى قحيصان المياس

0064



حسن احمد حسين البلوشى

0065



نجم احمد نجم ابوغيث

0066



فهد عشوي مطلق السبيعي

0067



مرزوق فلاح سالم العازمي

0068



عذبى خالد عايض

العتيبي

0069



ثامر سلمان شبيب العازمي

0070



سامى راشد فلاح العازمي

0071



عايد عيد جبر الهاجرى

0072



براك منصور فهد السبيعى

0073



علي عبدالله ابراهيم علي

0074



مرزوق شافى غازى المطيرى

0075



احمد ملفي حمود الرشيدي

0076



منصور سعد مطلق السبيعى

0077



خالد محسن مازن العتيبى

0078



مهنا عبدالله مسفر الحيانى

0079



سعد ياسين حماد عمار

0080



فلاح تنى فلاح الدوسري

0081



نواف عايض سعد الهاجرى

0082



سعود مران رجيبان

الحربى

0083



احمد سيف الله علي تركى ويس

0084



راشد حمد جارالله المرى

0085



هانى محمد عبدالله الشعيب

0086



فهاد فيصل رسمان مبارك

0087



حامد سعد علي الحبيني العازمي

0088



مساعد فهد سعود العجمى

0089



سعود ذياب سعود العازمى

0090



محمد جزاء عفار العتيبى

0091



على مهل عبدالله الهاجرى

0092



راضى مجحم راضى العازمى

0093



زيد عبدالله موسم الديحاني

0094



بندر محمد على الخالدى

0095



محمد منصور عماش الشلاحى

0096



فيصل فلاح ناصر

العازمى

0097



عبدالله سعيد عوض العتيبي

0098



عبدالعزيز سعود مجبل الحسيني

0099



ماجد ناصر محمد الجفيره

0100



محمد صالح سالم العجمي

0101



نواف رميح تركى المطيرى

0102



طلال بدر يعقوب النجار

0103



حمد مبارك مطلق حرقان

0104



عايد مبارك عايد المحجان

0105



محمد ساير عبدالرحمن المطيري

0106



عبدالله ذيب بقان العنزي

0107



خالد جابر سعد الهاجرى

0108



فهد ناصر فالح الدويك

0109



حسين عبدالله صباح الفضلى

0110



محمد فلاح سلمان العجمى

0111



محمد ماضي سالم العازمي

0112



محمد خلف سعود الحميدي

0113



حمد وعلان حربي اللميع

0114



ناصر مرزوق سعد الحبيني

0115



علي محسن علي

العجمي

0116



راشد محمد معيض العازمي

0117



ناصر مضيان محمد المضيان

0118



محمد محسن محمد العجمي

0119



على محمد صنهات العصيمى

0120



بندر فيحان فلاح المطيرى

0121



عبدالرحمن حمود راجح القحطاني

0122



زيد فهد صقر الزعيبي

0123



محمد عواد مسباح العازمي

0124



خالد جزاء عفار العتيبي

0125



مهلهل خالد حمود المضف

0126



بدر عبدالعزيز رومى سلطان

0127



عايض صقر جمعان العازمى

0128



محمد جاسم على اشكنانى

0129



حمد جلوي غنام العازمي

0130



عبيد عصفور فهد العجمي

0131



عيد هنى سعدان الرشيدى

0132



محمد سعيد مسيعيد المطيرى

0133



فيصل صباح خالد الصواغ

0134



مصبح سعد رغيان العازمي

0135



محمد دغيم حماد العازمي

0136



علي ناجي مناور نزهان المطيري

0137



على محسن صالح المرى

0138



احمد على راضى العازمي

0139



ثامر هادى ثامرالعازمى



0140



طلال راشد محمد الضبيب العازمى

0141



صقر خالد بداح الصانع

0142



خالد فلاح مفلح

السبيت

0143



محمد حمود محمد

الرشيدى

0144



خالد وليد حماد العبيد

0145



سلطان سيف حصين الهاجرى

0146



نواف فلاح هجاج العازمى

0147



بدر ناصر على مطلق

0148



حسين غزاي جاسي العازمي

0149



سعد مرزوق سعد المطيرى

0150



خالد ساري مرزوق العازمي

0151



خالد مشعل ثويني سهو الخالدي

0152



احمد نافل عوض المطيري

0153



خالد وليد احمد الشطي ووالدته

0154



نايف مفرج نصار الشريعان

0155



بدر يوسف على مراد

0156



احمد عبدالعزيز عبدالله حسن

0157



عادل منصور عيد البراك الرشيدي

0158



بدر ناصر على الدوب

0159



خالد صالح سعد المقهوى

0160



محمد احمد عبدالرضا

سليم

0161



فهد على فهد الرشيدى

0162



نايف خالد نايف الهاجرى

0163



نايف فالح دليم العازمي

0164



فواز منير سالم العازمي

0165



فهد عبدالله سلطان المالكي

0166



حسين حسن محمد الصفار

0167



محمد فالح على الدماك

0168



صالح راشد صالح مرعى

0169



عادل سعيد محمد المطيرى

0170



محمد فالح متروك العازمي

0171



عقيل عدنان حسين رجب

0172



جابر سالم جابر الجعيدى

0173



محمدعلي عيد العنزي



0174



نواف علي خلف الحربي

0175



زيد خالد زيد مسيلم الرشيدي

0176



منصور بداح ناصر عبدالله الرشيديه

0177



خالد عبدالرحمن حمد الصالح

0178



شافي سعد شافي الهاجري

0179



سعدي سعود حثلين الرشيدي

0180



عبدالله محمد

بن مانع المهيد

0181



فيصل هزاع عبدالله المطيري

0182



حسين صالح محمدالعجمي



0183



مشارى تركي مضحي المطيري

0184



على صالح محمد العجمى

0185



جاسم محمد على شعبان

0186



محمد حمود محمد العراده

0187



طلال حمد مطلق العازمي

0188



شبيب سعد شبيب الرشيدي

0189



مشعل مطر زيد المطيري

0190



خالد عايض مبارك الصنوين

0191



فلاح عبدالله غنام المطيرى

0192



فهد عبدالله غنام المطيرى

0193



وليد خالد مرزوق العازمي

0194



محمد عدنان حسين رجب

0195



مفلح حمد مطلق صالح

0196



مانع عبدالله مانع العازمى

0197



محمد ملحم مرداس العجمى

0198



مبارك حنيف سند الهاجرى

0199



فيصل سالم فلاح ثويب

0200



راشد صليهم محسن العجمي

0201



احمد اكياد زعل الظفيري

0202



جاسم محمد صالح الضرمان

0203



فراج جارالله فهد العجمى

0204



ماجد فالح محمد عبود العازمي

0205



نايف متاعب متعب العازمي

0206



نواف متاعب متعب العازمي

0207



محمد يوسف سعود الهولى

0208



صالح محمد خلف العازمي

0209



سارى على عبدالله العيبان

0210



ابو طالب احمد محمد الملا

0211



راشد فهد حجاب الدوسرى

0212



عبدالعزيز احمد على الصواغ

0213



سعود سعد مرزوق المطيرى

0214



ناصر داود سليمان الزامل

0215



موسى بركه جبر النومس

0216



سعد محمد فهد العجمي

0217



فهد سعد على شحيتاوي العازمي

0218



مشعل راشد مبرك البواردي العازمي

0219



صباح مرزوق رويتع ارخيت

0220



سعود عبدالله هادى العجمى

0221



وليد خالد هجاج فراج

0222



سلطان عوض ساري المطيري

0223



عيسى عواض عبدالله الرشيدي

0224



نواف براك فهيد العجمي

0225



ثامر ردن ثامر المطيرى

0226



عبدالله طلق علي العتيبى

0227



حزام سلطان محمد العجمي

0228



مرضى حبيب سعيد محمد

0229



خالد حمد صالح المري

0230



احمد رزقان فريح الرشيدي

0231



طلال مرزوق عيد عقاب العازمي

0232



راشد مصبح على العازمى

0233



احمد عايض مبارك العازمي

0234



خالد مناور فالح العنزي

0235



علي عيد حمود العتيبي

0236



عبدالله صالح حسين العتيبي

0237



غانم شخير فالح العازمي

0238



فايز راشد مناحي العتيبي

0239



جابر مزيد فالح الرشيدي

0240



محمد خالد شليل بشير

0241



عبدالعزيز سلمان فهد الدوسرى

0242



مبارك حسين برجس

المثلا

0243



عبدالله ماجد عوض المطيرى

0244



خالد محمد خالد المطيرى

0245



على ابراهيم حاجى عباس

0246



احمد عايض مسفر العازمى

0247



فيصل محمد فاهد العتيبي

0248



احمد فهد صالح الدعيج

0249



محمد هادى مطيع العجمى

0250



سعود ارتيبان فارس الجوير

0251



فهد يوسف خلف الحماد

0252



رياض سعد عبدالله القديرى

0253



احمد حسن حسين الجدى

0254



عبدالله محمد هذال القحطانى

0255



سعد حمد صدعان الصوابر

0256



بندر هادى جبران القحطانى

0257



على رميح تركى المطيرى

0258



علي احمد عباس العجمي

0259



بدر مجبل نوار العازمي

0260



خالد مانع عبدالهادي العجمي

0261



عبدالله عبدالرضا حسن رضا

0262



عبدالهادي عبدالرضا حسن رضا

0263



سعد طلق سعد العازمي

0264



احمد عبدالله محمد الفويطر

0265



ماجد عبدالله موسم الديحاني

0266



خالد علي محمد الهاشمي

0267



نواف عبدالله نجم الحميدان

0268



نايف احمد صالح النويف

0269



عبدالعزيز عبدالكريم ذياب المطيري

0270



جابر احمد على الحداد

0271



عامر صالح سعيد مبارك

0272



عبدالهادى علي عبدالهادي العجمي

0273



ناصر عبدالله عواد الردينى

0274



فواز عيد خلف البرازى

0275



نايف احمد نايف عويهان

0276



سالم حمد مبارك اشقير

0277



مشعل شافى شويمى السبيعى

0278



مبارك سعد مبارك ارشيد

0279



عادل سعد فهد العازمي

0280



محمد عبدالله مصلح الشلاحى

0281



عبدالله بندر عبدالله يوسف







