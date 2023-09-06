سيعمل 24 ساعة لتقديم خدمة السداد من خلال الدفع "كي نت"





عبدالله الراكان

كشف وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د. احمد المجرن، بأنه تم الربط الآلي مع وزارة الداخلية لتحصيل مستحقات الوزارة لدى الوافدين.

وقال المجرن في تصريح صحافي اليوم الأربعاء: بعد التنسيق مع وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية تم الانتهاء من عملية الربط الآلي بين الوزارتين.

وبين المجرن بأن عملية الربط بين الوزارتين تمت في شكل سلس دون وجود عراقيل او عقبات تعطل الربط بين الجهتين، كما أنها أنجزت في وقت قياسي،مؤكدا

أنه بعد تفعيل عملية الربط مع وزارة الداخليه يكون قرار تحصيل مستحقات و مديونيات الوزارة للوافدين المغادرين قد دخل حيز التنفيذ وعليه يتوجب على المشتركين المستفدين من الخدمات المقدمة ضرورة التأكد من عدم وجود مستحقات ماليه للوزارة قبل إنهاء إجراءات السفر حتى لا تتعطل اجراءات سفرهم.

وأكد المجرن بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بحث الجهات الحكوميه على تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ عليها من الضياع.

وتابع: بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بتسهيل اجراءات تحصيل المستحقات في المطار الكويت الدولي تم اليوم افتتاح مكتب خدمة العملاء لتحصيل المستحقات المترتبة على الوافدين نظير الخدمات التي تقدمها للمشتركين (الوافدين) في مطار الكويت الدولي (T 1) والذي سيعمل 24 ساعة لتقديم خدمة السداد من خلال الدفع كي نت ( ) .

وفي ختام التصريح اشاد المجرن بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها المختصين في الوزارتين لاتمام عملية الربط بين الوزارتين والتي تم من خلالها الربط بشكل انسيابي دون وجود عراقيل.