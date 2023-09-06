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عقل: أسعار النفط لن تنخفض حتى نهاية العام ولا يوجد أمام المواطن إلا ترشيد الاستهلاك

9/6/2023 7:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الخبير النفطي هاشم عقل، إن الارتفاع الملموس المفاجئ الذي طرأ أمس على أسعار النفط عالمياً للتجاوز حاجز الـ 90 دولاراً للبرميل من المُتوقع أن يستمر، وقد يزيد ليصل إلى حاجز الـ 100 دولار للبرميل مع نهاية العام الحالي.
وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن هذه الارتفاعات سيكون لها انعكاس واضح على أسعار المحروقات محلياً، منوهاً إلى أن الارتفاعات سوف تتوالى شهرياً، وهذا أمر بات مؤكداً.
وأضاف أن سبب ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل هو السعودية ( اللاعب الرئيسي في منظمة أوبك + ) بعد قرار تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً لمدة 3 أشهر.
وأكد عقل على أن خفض الانتاج يعني عملياً (قلة المعروض في السوق) وبالتالي بقاء الأسعار مُرتفعة، منوهاً إلى أن هذه هي سياسة أوبك+ المعروفة لبقاء السعر مرتفعاً.
وأشار إلى أنه لا مفر أمام المواطن الأردني إلا أن يتّبع إجراءات الترشيد ويُقلّل من الاستهلاك.
وارتفعت أسعار النفط أمس، وتجاوزت حاجز الـ 90 دولاراً للبرميل، بعد أن أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي لانتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا لمدة 3 أشهر.

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