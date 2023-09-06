قوات الاحتلال تحتجز فتاتين عند حاجز حوارة العسكري
التاريخ
9/6/2023 7:12:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتاتين عند حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال ما تزال تحتجز الفتاتين منذ قرابة ساعتين، ولم تعرف هويتهما بعد.
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