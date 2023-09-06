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قوات الاحتلال تحتجز فتاتين عند حاجز حوارة العسكري

9/6/2023 7:12:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتاتين عند حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال ما تزال تحتجز الفتاتين منذ قرابة ساعتين، ولم تعرف هويتهما بعد.

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