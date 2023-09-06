الشرطة الإسرائيلية تعتقل مقدسيا أثناء عودته من السفر

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مقدسيا أثناء عودته من السفر
التاريخ
9/6/2023 7:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فلسطينيا مقدسيا أثناء عودته من السفر عبر مطار اللد بمدينة تل أبيب.
وأفادت مصادر في قرية العيساوية شمال القدس المحتلة، بأن الشرطة الإسرائيلية المتواجدة في مطار اللد اعتقلت محمد عبد درويش أثناء عودته من السفر.
وفا
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