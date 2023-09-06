رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الأمريكية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الأمريكية
التاريخ
9/6/2023 7:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة الأمريكية في عمّان يائل لمبرت والوفد المرافق لها.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
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