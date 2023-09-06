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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الأمريكية

9/6/2023 7:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة الأمريكية في عمّان يائل لمبرت والوفد المرافق لها.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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