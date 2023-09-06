وبفضل تصميمه الدقيق والمرافق المتكاملة التي يتيحها، نضمن تجربة جامعية استثنائية.

تم تصميم سكن هيلين بتطبيق الممارسات العالمية لتلبية احتياجات الطالبات. يتألف السكن من 250 غرفة يتسع لـ 420شابة مجهزة بنمط فندقي فاخر بالكامل من مطبخ وأجهزة إلكترونية وأجهزة تدفئة وتبريد.

ومزودة بفريق مدرب لخدمة الغرف.



كما يوفر السكن غرف للدراسة وقاعات اجتماعات ومناطق هادئة للدراسة ومركز إبداع ومكتبة وغرف غسيل وخدمة الانترنت عالي السرعة وخدمة توصيل الطعام الى الغرف وخدمة الأمن على مدار الساعة وتتوفر أيضًا مرافق غسيل بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى فريق أكاديمي متخصص يقدم الدعم والإرشاد اللازمين للطالبات.

"هيلين" لا يقتصر على كونه مكانًا للإقامة، بل هو عالم خاص يجمع بين الراحة والتعليم والترفيه، مما يخلق بيئة تحفز على تحقيق النجاح الأكاديمي والشخصي. حيث يتضمن مرافق رياضية ومنتجع صحي تمتد على مساحة 4000 متر مربع، بالإضافة إلى مطعم وكافيه يقدمان تجارب طعام استثنائية على مساحة 2000 متر مربع.

وقال رئيس مجلس إدارة "هيلين" السيد عماد النداف خلال حفل الإطلاق: "إن هذا المشروع ليس مجرد مكان للسكن والترفيه، بل يهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل متنوعة مرتكزة على أدوار أساسية ورئيسية للشابات والسيدات من المجتمع المحلي، وبالتالي يعمل على تمكين المرأة ودعمها في التنمية الاقتصادية. حيث تم إتاحة فرص عمل كثيرة ومتنوعة وتوظيف ما يزيد عن 75 سيدة."

وأضاف النداف: تم بناء مشروع "هيلين" في قلب مدينة اربد على أرض مساحتها 20 دونم، مبنى مكون من 8 طوابق بمساحة تتجاوز 22 ألف متر مربع ملتزم بتقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة، ونلتزم بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

إن هذا المشروع يعد أحد أبرز الأمثلة على المشاريع التي تهتم بالحفاظ على البيئة والاستدامة، حيث نحرص على استخدام تقنيات توفير الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية فقد تم إنشاء مشروع الطاقة الشمسية لتزويد المشروع بالطاقة النظيفة.

يتطلع مشروع هيلين بشغف إلى استقبال الطالبات الطموحات اللواتي يسعين إلى بدء تجربة جامعية استثنائية في "هيلين". لمزيد من المعلومات و للحجز، يمكنكم التواصل عبر الرقم: 0791706666

هيلين قصة تحاكي التاريخ

