تركي يتصدر الترند بتصرفه المؤثر مع زوجته المريضة - فيديو



وبسبب ما فعله الزوج، انهارت زوجته في البكاء، إذ لم تصدق أن رفيق دربها قد يفعل شيئا مثل هذا لدعمها فقط في محنتها بعد إصابتها بمرض السرطان، ليحصد الفيديو المؤثر مشاهدات كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وعلى الرغم من محاولة الزوجة تدارك حزنها في أول الأمر وملاطفة طفلتهما، إلا أنها انهارت في البكاء، قائلة : ((نحاول أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا نتأثر بهذا المرض، ولم أنظر حتى للمرآة لتجنب البكاء حتى رأيته يقص شعره)).





العرب ترند