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تركي يتصدر الترند بتصرفه المؤثر مع زوجته المريضة - فيديو

9/6/2023 7:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدموع تختلط بالحب والألم، تصدر زوج تركي منصات التواصل الاجتماعي، جراء دعمه لزوجته التي تعاني من مرض السرطان، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يحلق لها شعرها، بينما تجلس هي مع طفلتهما، ليفاجئ الجميع بحلقه شعره هو الآخر، في لحظات مؤثرة وكأنما أراد أنّ يقول لزوجته أنه سيظل سندها ودعمها، ولا يجب أنّ تحزن بسبب مرضها، إذ إنّ الحب والتضحية والرحمة تحصد السعادة والشفاء.


وبسبب ما فعله الزوج، انهارت زوجته في البكاء، إذ لم تصدق أن رفيق دربها قد يفعل شيئا مثل هذا لدعمها فقط في محنتها بعد إصابتها بمرض السرطان، ليحصد الفيديو المؤثر مشاهدات كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي
وعلى الرغم من محاولة الزوجة تدارك حزنها في أول الأمر وملاطفة طفلتهما، إلا أنها انهارت في البكاء، قائلة : ((نحاول أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا نتأثر بهذا المرض، ولم أنظر حتى للمرآة لتجنب البكاء حتى رأيته يقص شعره)).


العرب ترند

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