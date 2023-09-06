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وزير الخارجية الجزائري يتوجه إلى تركيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي

9/6/2023 7:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى تركيا تستمر 3 أيام، سيلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


وقالت الخارجية التركية في بيان لها حول الزيارة، إن عطاف يزور تركيا في الفترة بين 6 و8 أيلول الجاري، للمشاركة في "الاجتماع الثاني" لمجموعة التخطيط المشتركة، التي تأسّست لمتابعة قرارات اجتماع مجلس التعاون التركي-الجزائري رفيع المستوى بين الرئيسين التركي والجزائري في مايو 2022".
وأشارت الوزارة إلى أنّ عطاف سيلتقي خلال الزيارة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.


وسيتمّ خلال اللقاءات بين المسؤولين الأتراك والوزير الجزائري بحث العلاقات الثنائية، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.

RT

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