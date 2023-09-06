وزير الخارجية الجزائري يتوجه إلى تركيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي
التاريخ
9/6/2023 7:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - يبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى تركيا تستمر 3 أيام، سيلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت الخارجية التركية في بيان لها حول الزيارة، إن عطاف يزور تركيا في الفترة بين 6 و8 أيلول الجاري، للمشاركة في "الاجتماع الثاني" لمجموعة التخطيط المشتركة، التي تأسّست لمتابعة قرارات اجتماع مجلس التعاون التركي-الجزائري رفيع المستوى بين الرئيسين التركي والجزائري في مايو 2022".
وأشارت الوزارة إلى أنّ عطاف سيلتقي خلال الزيارة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وسيتمّ خلال اللقاءات بين المسؤولين الأتراك والوزير الجزائري بحث العلاقات الثنائية، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.
RT
MENAFN06092023000208011052ID1107017046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.