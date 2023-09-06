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إطلاق برامج تدريبية من خلال برنامج همة أردنية في العقبة

9/6/2023 7:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ائتلاف جامعة البلقاء التطبيقية والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إطلاق برامج تدريبية من خلال برنامج همة أردنية لقطاع السياحة والفندقة.


وأكد رئيس الائتلاف الدكتور عمر عربيات، أهمية التدريب والتوجيه للمتدربين، من خلال تعريفهم بالبرامج وآليتها وأهميتها في سوق العمل لتطوير مهاراتهم المهنية والتقنية واكتساب الخبرات المعرفية والمهارية، وذلك لربطهم بالتشغيل في المؤسسات والشركات المستهدفة من خلال بيانات دراسة السوق.


وبين أن البرامج التدريبية المطروحة التي بدأ الائتلاف بتنفيذها، هي برامج مرتبطة بفرص وظيفية حقيقية في العقبة وفي قطاعات متنوعة مثل السياحة والفندقة والصناعة والمهن الحرفية/الزراعة/تكنولوجيا المعلومات/المهن البحرية وقطاع اللوجستيات، حيث تبينت هذه القطاعات للائتلاف بعد دراسة سوق فعلية وزيارات ميدانية تم تغطيتها بفرق وخبرات من المؤسسات الوطنية الثلاث في الائتلاف.

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