إطلاق برامج تدريبية من خلال برنامج همة أردنية في العقبة



وأكد رئيس الائتلاف الدكتور عمر عربيات، أهمية التدريب والتوجيه للمتدربين، من خلال تعريفهم بالبرامج وآليتها وأهميتها في سوق العمل لتطوير مهاراتهم المهنية والتقنية واكتساب الخبرات المعرفية والمهارية، وذلك لربطهم بالتشغيل في المؤسسات والشركات المستهدفة من خلال بيانات دراسة السوق.



وبين أن البرامج التدريبية المطروحة التي بدأ الائتلاف بتنفيذها، هي برامج مرتبطة بفرص وظيفية حقيقية في العقبة وفي قطاعات متنوعة مثل السياحة والفندقة والصناعة والمهن الحرفية/الزراعة/تكنولوجيا المعلومات/المهن البحرية وقطاع اللوجستيات، حيث تبينت هذه القطاعات للائتلاف بعد دراسة سوق فعلية وزيارات ميدانية تم تغطيتها بفرق وخبرات من المؤسسات الوطنية الثلاث في الائتلاف.