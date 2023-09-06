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بعد غياب نحو 20 عاماً .. خطأ في فيلم لعادل امام يثير السخرية

9/6/2023 7:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعض الأخطاء لا تُنسى وتثير السخرية حتى لو مر عليها 20 عاماً، وهذا بالضبط ما حدث مع أحد الأخطاء الفادحة في فيلم "أمير الظلام" للفنان المصري عادل إمام، والذي تمَّ رصده مؤخراً من قِبل المتابعين.
بدأت القصة عندما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورةً من أحد مشاهد الفيلم، كشفت عن خطأ فادح ارتكبه المخرج وأثار سخريةً كبيرة، وهو مشهد قيام رئيس إحدى العصابات بمحاولة اغتيال أحد الرؤساء القادمين إلى مصر.
ويختار رئيس العصابة هذا شرفة منزل "سعيد المصري"، الذي يجسد دوره الفنان المصري عادل إمام، حيث إنه المكان المناسب والأقرب والأوضح لاغتيال ذلك الرئيس.
ولكن المفاجأة أن رئيس العصابة الذي يقف مصوباً بندقيته نحو الرئيس لا يوجد فيها مصوّب "سنايبر"، في حين أن المشهد يعرض علامة التصويب على الهدف، كما أن البندقية لا تحمل خزينة للرصاص من الأساس، وهو ما يجعل الخلل واضحاً في المشهد.
وليس ذلك فقط، بل إن رئيس العصابة لا يتمكن من إصابة الهدف، وذلك لأن "سعيد المصري" والمكفوفين يتمكنون في آخر لحظة من اقتحام الغرفة عليه لإفشال مهمته، وينجحون بذلك، الأمر الذي أثار دهشة المشاهدين، حول كيف يمكن لمجموعةٍ من الأشخاص العاديين إفشال خطة قاتل محترف ومدرّبٍ بشكلٍ كبير لإتمام هذه المهمة، لينتهي الفيلم بقتل "ماركوس"، وتقليد "سعيد المصري" نيشان البطولة لما قدمه من خدمةٍ كبيرة لوطنه وحماية أمنه.
ويبدو أن هذا ما أثار سخرية المتابعين، الذين أبدوا دهشتهم لأنه لم يتم اكتشاف هذا الخطأ أو الانتباه إليه على مدار نحو 20 عاماً من عرض الفيلم، متسائلين حول ما إذا كان أحدهم قد لاحظ ذلك حينها ولكن لم يتمكن من ،الإفصاح لأنه لم تكن هناك "سوشال ميديا" في ذلك الوقت.










زهرة الخليج

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