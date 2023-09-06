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الأسرى: الأسير زيد يونس يواجه ظروفا صحية مقلقة

9/6/2023 7:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير زيد يونس (46 عاما) من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، يواجه ظروفاً صحية مقلقة، في سجن "نفحة".


وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأسير يونس يعاني من آلام وانتفاخ في أسفل البطن والخاصرة، وكان قد تم نقله إلى عيادة "إيشل" أثناء وجوده في سجن "عسقلان"، قبل أن يتم نقله إلى معتقل "نفحة"، وتم إبلاغه بأنه بحاجة إلى إجراء عملية (فتاق)، وما زال حتى الآن بانتظار إجرائها، إلا أن إدارة السجن لا تكترث له وتتعمد تأجيلها، وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط.


يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير يونس بتاريخ 8 نيسان/ إبريل 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.


وتحتجز سلطات الاحتلال داخل سجونها قرابة (700) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة لحالتهم.

وفا


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