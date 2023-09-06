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بيان هام من الغذاء والدواء بشأن أرز يحتوي على حشرات

9/6/2023 7:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات تشكيل لجنة لغايات إتلاف كمية تزيد عن ( 5500 ) طنا من مادة الأرز غير الصالحة للاستهلاك البشري ضبطتها المؤسسة مؤخرا وفقا لأحكام قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015،وذلك اعتماداً على نتائج التقرير المخبري الصادر عن مختبرات المؤسسة والتي تؤكد وجود مخالفات حرجة تتطلب إجراءات مشددة وذلك عقب انتهاء اجتماع طارئ برئاسته للبت في نتائج التحليل المخبري.
وبين مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة وبالتنسيق مع كوادر قسم الرقابة البيئية - الإدارة الملكية لحماية البيئة، توجهت بناء على ملحوظة وردت إلى الدائرة الصحية في بلدية الرصيفة بخصوص أرز يحتوي على حشرة السوس إلى مستودعات الأرز المرتبطة بالملاحظة الواردة في محافظة الزرقاء، وحجزت المؤسسة كمية تزيد على ( 5500 ) طن من مادة الأرز مختلفة المنشأ والتعبئة بموجب ضبط حجز وضبط تفتيش أصولي وأغلقت المستودعات تخفظياً بموجب ضبط إغلاق أصولي.
وأضاف مهيدات أنه وضمن إطار دور المؤسسة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المملكة للاشتراطات التي تحقق سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله، تم تكليف فريق رقابي من المؤسسة يضم كلا من مدير الغذاء ومدير المناطق ومدير الرقابة الداخلية وفني مختبر بالتوجه إلى المستودعات لغايات الوقوف على واقع الحال والفحص الحسي الظاهري، وقدم الفريق تقريرا فنيا بين وجود مخالفات جسيمة مثل وجود ديدان وسوس حي وبراز جرذان وبراز طيور كما تم سحب عدد من العينات من المادة المحجوزة في المستودعات للفحص المخبري في مختبرات المؤسسة.
وأكد مهيدات على أن المؤسسة قامت بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تسريب الأرز للتداول في السوق المحلي والتأكد من أن المستودعات مغلقة بالشمع الأحمر والرصاص .

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