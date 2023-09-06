الأمن العام : البحث جارٍ عن شخص طعن شقيقه ولاذ بالفرار

الأمن العام : البحث جارٍ عن شخص طعن شقيقه ولاذ بالفرار
التاريخ
9/6/2023 7:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض فتى يبلغ من العمر 17 عاما، إلى طعنة بواسطة أداة حادة من قبل شقيقه البالغ من العمر 25 عاما، خلال مشاجرة وقعت بينهما في محافظة مادبا ، وفقا لما اكده مصدر امني .
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان الفتى تلقى الطعنة في خاصرته، وأسعف إلى أحد المستشفيات القريبة، وحالته الصحية حسنة، فيما تبحث الأجهزة الأمنية عن شقيقه لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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