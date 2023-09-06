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الأمن العام : البحث جارٍ عن شخص طعن شقيقه ولاذ بالفرار

9/6/2023 7:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض فتى يبلغ من العمر 17 عاما، إلى طعنة بواسطة أداة حادة من قبل شقيقه البالغ من العمر 25 عاما، خلال مشاجرة وقعت بينهما في محافظة مادبا ، وفقا لما اكده مصدر امني .
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان الفتى تلقى الطعنة في خاصرته، وأسعف إلى أحد المستشفيات القريبة، وحالته الصحية حسنة، فيما تبحث الأجهزة الأمنية عن شقيقه لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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