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الأمم المتحدة: الانهيار المناخي في العالم بدأ

9/6/2023 7:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الانهيار المناخي في العالم قد بدأ.

وأضاف غوتيريس، في بيان أصدره تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس:" أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حراً على الإطلاق".


وجاء في البيان: "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري.. المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".


وأعلن المرصد الأوروبي أن معدل الحرارة العالمية سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى له حتى الآن يما يرجّح كون العام 2023 أكثر السنوات حراً على الإطلاق.

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