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بعد أيام من طلاقهما .. حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته

9/6/2023 7:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار أحمد سعد الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ان نشر فيديو من حفله في بورتو سعيد، وظهر فيه تفاعل طليقته علياء بسيوني مع أغانيه.
وتوقع الجمهور، أن أحمد سعد وعلياء بسيوني أنهوا الخلافات، وعادوا لحياتهم الزوجية مرة جديدة، إلا أن مصدر مقرب من علياء، أكد لموقع " ET بالعربي " ، أن الحفل كان قبل الطلاق، ولم يحدث صلح بعد، وأن أحمد سعد يحاول الصلح حتى الآن.
وكانت علياء بسيوني، أعلنت انفصالها عن أحمد سعد، حيث كتبت عبر موقع " انستقرام": "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي".

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