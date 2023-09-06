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القوانين الجديدة للسير والجرائم الإلكترونية في الأردن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل

9/6/2023 7:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يدخل القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 أيلول الجاري.
وكانت صدرت في 12 آب الماضي الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين من بينها القانون المعدل لقانون السير وقانون الجرائم الإلكترونية.
وتضمنت القوانين المقرة من قبل مجلس الأمة التاسع عشر في دورته الاستثنائية الأخيرة تغليظ العقوبات تحقيقا للردع العام وحفظ حياة البشر واحترام خصوصيات الآخرين، ونفذت مديرية الأمن العام مؤخرا حملة توعوية للتعريف بالتعديلات التي طرأت على القوانين من أجل تشكيل وعي لدى المواطنين بشأنها وتحقيق أكبر استفادة منها.
وجاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
كما جاءت الأسباب الموجبة لقانون الجرائم الإلكترونية، نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.
وتأتي الأسباب الموجبة "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة".

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