«طموح زايد».. ريادة إماراتية عربية

منذ أن تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة على يد والدنا المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي تسعى للتنمية الشاملة، لا سيما في الجوانب العلمية والمعرفية، وتضع الخطط والاستراتيجيات والأهداف، وتبني الإنسان، وتزوده بالعلوم والمعارف في جميع الاتجاهات المختلفة، وقد سارت قيادتنا الحكيمة على هذا النهج الراسخ، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

فالعقول لا تستنير إلا بالعلوم النافعة، ولا ترتقي دون طموح، وطموح المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان كبيراً، وبدأه ببناء اتحاد إماراتي صلب، وحوّل الصحراء إلى جنة خضراء، وكان طموحه بعد الأرض، الفضاء، باجتماعه بطاقم ناسا في عام 1976.

نجاح



وبدأ طموح زايد، بالتوكل على الله، وبالجد والعمل الدؤوب والتخطيط السليم، وبنظرته الحكيمة، وبرؤيته الثاقبة، حتى باتت تتحقق اليوم تطلعاته، وتبهر العالم إنجازات «عياله» الكثيرة المتلألئة، وآخرها وليس آخراً، نجاح مهمة ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي، الذي أمضى 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وهذه أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، وأجرى خلال هذه الرحلة، التي، ولله الحمد، تكللت بالنجاح 200 تجربة علمية تخدم البشرية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها عالمياً، ومن محطة الفضاء الدولية، أطلق رائد الفضاء سلطان النيادي، الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن آل مكتوم، بعنوان: «من الصحراء إلى الفضاء»، وهذه تحمل في طياتها رسائل علمية طموحة.. مفادها، من هنا تبدأ حقبة جديدة من التطلعات، والطموح اللامحدود، والمستحيل مُلغى من قاموس كل إماراتي، قيادة وشعباً، وتسطر دولة الإمارات اسمها بأحرف من نور في التاريخ، منذ قيام اتحادها الراسخ كالجبال، بإنجازاتها اللامعة المضيئة للعرب والبشرية.



طموحات



وبهذه الإنجازات المبهرة التي حققتها دولتنا المباركة، يرتفع سقف طموحات العرب، ودولة الإمارات ترسل رسائل إيجابية، رغم التحديات الدولية، بأن العرب قادرون على استعادة صدارتهم ومكانتهم العلمية، وبأن شبابنا لديهم الإمكانات والطاقات والإبداعات، لتحقيق الريادة العالمية في الجوانب البحثية والتكنولوجية المتقدمة.

وهذه الإنجازات ليست وليدة اللحظة، بل بتخطيط وجهود كبيرة، بذلتها قيادتنا الحكيمة، وبسواعد وعقول المخلصين، وبتأسيس الشركات المتخصصة بالقطاع الفضائي، منذ تأسيس شركة الثريا للاتصالات عام 1997، ثم إلياه سات عام 2007، وتلتها قرارات سامية من قيادتنا الحكيمة، بتأسيس وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وغير ذلك من المشاريع الطموحة، التي نجني اليوم ثمارها اليانعة.



محاور



ورؤية دولة الإمارات لا سقف لها، من خلال مئوية الإمارات 2071، التي تشكل رؤية واضحة وحكيمة للمستقبل، وبناء الأجيال التي تخدم الوطن، ومن محاورها «تعليم للمستقبل»، يهدف هذا المحور إلى تعزيز مستوى التعليم في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في مجالات مختلفة، ومنها: الفضاء والهندسة والابتكار والعلوم الطبية والصحية، بالإضافة إلى ترسيخ القيم والأخلاق العالية، والتوجهات الإيجابية، واكتشاف المواهب، والاهتمام بها من خلال صقلها بالعلم والتدريب، وتوفير البيئة المناسبة لها.

وإيماناً من دولة الإمارات بأن الاستكشافات العلمية أساس تقدم الأمم وبناء الحضارات ورقي الإنسان، فقد اهتمت قيادتنا الحكيمة ببناء موارد بشرية عالية الكفاءة في مجال علوم الفضاء، والأبحاث العلمية، وتطوير المعرفة، للإسهام في الاستكشافات العلمية، بهدف نفع البشرية جمعاء.

وإدراكاً لأهمية دور العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في مستقبل البشرية، انتهجت دولتنا المباركة وقيادتنا الحكيمة، المنهج العلمي الرصين، واستشرفت المستقبل، حتى أصبحت دولة الإمارات، بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا الحكيمة، في مقدم الدول العالمية في الكثير من المؤشرات، وفي مجالات عديدة، ومنها العلوم المتقدمة والفضاء.

وأوجّه رسالة لشبابنا الطيب، بأن رائد الفضاء سلطان النيادي قدوة حقيقية لكل شاب عربي طموح، يسعى لرفع راية وطنه خفاقة عالية.. والتاريخ لا يذكر في طياته إلا الأبطال ممن حققوا الأمجاد والإنجازات لأوطانهم، من أمثال سلطان، الذي سجل اسمه في التاريخ بأحرف من نور، وسيبقى في ذاكرة الوطن، وستذكره الأجيال وتفتخر به، كما نفتخر به اليوم، فالميدان أمامكم، فتخيروا القدوات الطيبة في حياتكم، لتحققوا أحلامكم.



استشراف المستقبل



ستبقى دولة الإمارات‬، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كالشمس المضيئة للعالم، إنجازاتها ساطعة في كل الأرجاء، وفي مختلف البقاع، تحقق الأحلام في الفضاء، وترسخ الأخوة والتسامح والتعايش بين البشرية جمعاء، وتهتم وتعتني بالإنسان، وتزرع الأمل والتفاؤل في كل الأنحاء، وترسخ القيم والمبادئ والأخلاق، وتستشرف المستقبل، وقد سبقت الدول بمراحل في التنمية والبناء، مستمدة من معين نهج زايد‬ الوفاء والبذل والعطاء.

ولا يسعني في ختام هذا المقال، إلا أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والشعب العربي والبشرية، بنجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وعودته سالماً إلى الأرض.. لحظة مميزة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستكشافية العلمية والتنموية، تجعلها في المقدمة الدولية.