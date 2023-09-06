الهند تتصدر العضويات الجديدة في غرفة تجارة دبي بـ6717 شركة

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2023، حيث بلغ عدد الشركات الهندية 6,717 شركة جديدة مقارنةً بـ4,845 شركة جديدة في النصف الأول من العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 39%.

واستحوذت الشركات الهندية الجديدة على ما نسبته 22.3% من إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من عام 2023 والتي بلغ عددها 30,146 شركة جديدة، حيث ارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 90,118 شركة، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الهندية في دعم مسيرة نمو اقتصاد دبي المستدام.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية في عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية الجديدة 4,445 شركة، في حين حلت باكستان في المرتبة الثالثة بـ3,395 شركة جديدة، وبنسبة نمو بلغت 59% مقارنة بعددها في النصف الأول من العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الباكستانية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 40,315 شركة.

تنوع وديناميكية

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن تنوع جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة بالنصف الأول من العام 2023 يعكس ديناميكية وحيوية بيئة الأعمال بالإمارة، وقدرتها على استقطاب شريحة واسعة ومتنوعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبراً أن دبي تمثل مجتمعاً جاذباً للشركات على اختلاف أنواعها وجنسياتها وأحجامها.

ولفت إلى أن عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في النصف الأول من 2023 حقق نمواً بنسبة 43%، معتبراً أن التسهيلات والخدمات والمبادرات المختلفة التي توفرها الغرفة لمجتمع الأعمال تمثل عامل جذب مهماً للشركات، مجدداً التزام الغرفة بتمثيل مجتمع الأعمال ودعمه وحماية مصالحه بما يخدم أجندة دبي الاقتصادية (D33) والأولويات الاستراتيجية للغرف.

نمو في جنسيات الشركات

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 2,154 شركة، بنمو بنسبة 102% مقارنة بعددها في النصف الأول من 2022، ليبلغ العدد الإجمالي للشركات المصرية المسجلة بعضوية الغرفة 18,028 شركة.

وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في النصف الأول من العام الحالي 1,184 شركة، بنسبة نمو بلغت 24% مقارنةً بعددها في النصف الأول من 2022 والتي بلغ عددها آنذاك 956 شركة ليرتفع العدد الإجمالي للشركات السورية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 10,678 شركة.

وارتفع عدد الشركات البنغالية الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة من 711 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 1,044 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، بنسبة نمو بلغت 47%، مما يرفع إجمالي عدد الشركات البنغالية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 10,975 شركة. وحلت المملكة المتحدة في المرتبة التالية، حيث بلغ عدد شركات المملكة المتحدة الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة 963 شركة جديدة مقارنة بـ688 شركة جديدة في النصف الأول من 2022، مسجلة نسبة نمو بلغت 40%، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شركات المملكة المتحدة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 10,010 شركة.

وحلت الصين في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 664 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، مسجلة نسبة نمو بلغت 69% مقارنةً بعددها في النصف الأول من 2022، مما يرفع عدد الشركات الصينية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 8,265 شركة. وسجلت الشركات الأردنية الجديدة نمواً بنسبة 36%، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة 639 شركة في النصف الأول من 2023 مقارنةً بـ469 شركة جديدة انضمت بالنصف الأول من 2022، مما رفع إجمالي عدد الشركات الأردنية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 8,368 شركة.

وجاءت الشركات اللبنانية في القائمة حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 588 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلةً نمواً بنسبة 26% مقارنةً بعددها خلال النصف الأول من 2022 والتي بلغ عددها آنذاك 468 شركة، مما رفع إجمالي عدد الشركات اللبنانية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 6,175 شركة.

أعلى نسب النمو

وضمت قائمة جنسيات أصحاب الشركات التي حققت أعلى نسبة نمو في عدد الشركات الجديدة دولاً مثل اليابان التي سجلت نمواً بلغ 253% ارتفاعاً من 17 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 60 شركة جديدة بالنصف الأول من 2023، وقيرغيزستان بنسبة نمو بلغت 167% من 21 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 56 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، وتنزانيا من 14 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 34 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، والمجر من 16 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 38 شركة جديدة في النصف الأول من 2023 وبنسبة نمو بلغت 138%.



قطاعات ومجالات

واستحوذ مجال التجارة وخدمات التصليح على حوالي 42.4% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في النصف الأول من 2023، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على 30.8% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، في حين حل قطاع التشييد والبناء بالمرتبة الثالثة بنسبة 7.2%، يليه مجال النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة والذي استحوذ على 6.3% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في النصف الأول من 2023.

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