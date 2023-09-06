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الصين تحث اليابان على التعامل بمسؤولية مع تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما

9/6/2023 7:11:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في قمة دول رابطة جنوب شرق أسيا زائد ثلاثة، اليابان إلى التعامل بمسؤولية مع المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشيانج القول في الدورة السادسة والعشرين للقمة أن تصريف المياه يتعلق بالنظام البيئي البحري وبصحة الشعوب.

ودعا رئيس الوزراء الصيني اليابان إلى الوفاء بإخلاص بالتزاماتها الدولية وبالتشاور بالكامل مع جيرانها وأصحاب المصالح ذوي الصلة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

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