أسفرت نتائج قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، عن مواجهة عربية محتملة بين ناديي الأهلي المصري والاتحاد السعودي، المشاركان في البطولة.

وأقيمت، أمس الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، التي ستستضيف منافسات النسخة المقبلة من مونديال الأندية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023.

ويشارك اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وليون المكسيكي بطل كونكاكاف وأمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، ويتبقى تحديد هوية بطل أمريكا الجنوبية.

وبحسب نتائج القرعة، يلعب الاتحاد السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر المقبل، على أن يلتقي الفائز مع الأهلي المصري في الدور الثاني، يوم 15 من الشهر نفسه.

وسلطت وسائل الإعلام السعودية، الضوء على المواجهة المحتملة بين اتحاد جدة والأهلي، حيث كتبت صحيفة "الرياضية": "جنبت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، فريق الاتحاد ممثل الكرة السعودية مواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا، ووضعته في مسار الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، حال تغلب على أوكلاند سيتى في المباراة الافتتاحية، ستكون المواجهة الثانية بينهما في مونديال الأندية بعدما تقابلا في نسخة 2005، ووقتها حسم الفريق السعودي المباراة لصالحه بهدف نظيف".

وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "قمة عربية محتملة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري، مانشستر سيتي سينتظر الفائز من أواراو الياباني وليون المكسيكي في نصف النهائي، والأهلي المصري بطل إفريقيا سيصطدم بمنافسه الاتحاد بطل السعودية في الدور الثاني، إذا تجنب عملاق جدة المفاجأة في الدور التمهيدي".

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

- الدور التمهيدي

(مباراة 1)

. الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلاندي



- الدور الثاني

(مباراة 2)

. الأهلي المصري × الفائز من مباراة 1

(مباراة 3)

. ليون المكسيكي × وأوراوا ريد دايموندز الياباني



- الدور قبل النهائي

(مباراة 4)

. بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) × (الفائز من مباراة 2)

(مباراة 5)

. مانشستر سيتي × (الفائز من مباراة 3)



- النهائي



(مباراة 6)

. الفائز من (مباراة 4) × الفائز من (مباراة 5)



يذكر أن هذه هي النسخة الأخيرة لبطولة مونديال الأندية بنظامها الحالي، على أن تقام المسابقة بشكل جديد في عام 2025 بمشاركة 32 فريقاً، وتدشن كل 4 أعوام على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

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