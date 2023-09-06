«ميد»: دبي من أبرز الوجهات التي ستشكل مستقبل العالم

سلطت مجلة «ميد» على 10 مشروعات تعيد تشكيل أفق دبي، مشيرة إلى أن «الإمارة تعود لإطلاق مشاريع طموحة بعد فترة من الهدوء النسبي بعد كوفيد 19 ومعرض إكسبو 2020 دبي».

ولفتت «ميد» إلى ظهور خطط لعشرة مشاريع، سبق الإعلان عنها من قبل، ستساعد الإمارة على تشكيل تنميتها خلال العقد المقبل.

وأفادت بأن القائمين على هذه المخططات يفكرون حالياً في إعادة إطلاقها مجدداً، ما يعني أن الإمارة على الطريق الصحيح لأن تكون من أبرز الوجهات التي ستشكل مستقبل العالم.

برج الخور

ويأتي في طليعة هذه المشاريع، مشروع برج خور دبي، والذي أعلن عن إعادة إطلاقه في أغسطس الماضي، وأعلنه محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التصميم بحلول الربع الأول من عام 2024، والبدء في البناء خلال النصف الثاني من عام 2024.

الخط الأزرق

ثاني المشاريع، هو مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، والذي سيتصل ببرج خور دبي في رأس الخور بشبكة مترو دبي عبر الخط الأزرق المخطط له، والذي سيكون بمثابة امتداد للخطين الأحمر والأخضر الحاليين، والذي سيحتوي على 11 محطّة.

الأنفاق العميقة

والمشروع الثالث هو مشروع الأنفاق العميقة، حيث وافق المجلس التنفيذي في دبي على المشروع في يونيو الماضي، وأعلن أنه سيتطلب استثمار نحو 80 مليار درهم، وتضمن المشروع تطوير أنفاق الصرف الصحي ذات الجاذبية العميقة، ومحطات المعالجة في جميع أنحاء الإمارة.

أبراج ون سنترال

أما المشروع الرابع؛ فهو مشروع مشترك بين مركز دبي التجاري العالمي وشركة كاندي كابيتال لتطوير ثلاثة أبراج في منطقة ون سنترال التجارية في دبي، وستحتوي الأبراج متعددة الاستخدامات على مسكنين يحملان علامتين تجاريتين وفندقين ومساحات مكتبية، وتتضمن أعمال البناء بناء ثلاثة أبراج، سيتم ربط البرجين الأطول بجسر معلق يحتوي على أحد الفنادق.

مطار آل مكتوم



المشروع الخامس هو مشروع مطار آل مكتوم الدولي والذي تخطط دبي لإعادة تشغيله، وتطويره بتكلفة 120 مليار درهم، والذي تهدف مرحلته الأولية لرفع قدرة المطار إلى 130 مليون مسافر.

نخلة جبل علي

والمشروع السادس هو مشروع نخلة جبل علي والذي أصدرت دبي التفاصيل الجديدة الرئيسية له في يونيو الماضي، وهي سبع جزر تضم وتخدم نحو 35 ألف عائلة، وتؤكّد التطوير والاستدامة التي تتمتع بهما الإمارة.

«ذا أواسيس»

والمشروع السابع هو مشروع الواحة «ذا أواسيس» من شركة إعمار العقارية، والذي أعلنت عنه الشركة يونيو الماضي، ويبلغ تكلفته 20 مليار دولار، ويقع في المنطقة بين مجمع عقارات جميرا للغولف ومجمع دبي للاستثمار، ويضم مجمعات وحدات سكنية، تشمل فللاً ومنازل «تاون هاوس»، تتخللها قنوات مائية، وتضم مسطحات خضراء.

جزيرة وصل

والمشروع الثامن جزيرة وصل والذي تعمل على تطويره مجموعة «وصل لإدارة الأصول»، والذي يقع قبالة ساحل أم سقيم، بالقرب من شاطئ جميرا العام، ومن المتوقع أن يضم 1400 غرفة وشقة فندقية، بالإضافة إلى خيارات البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات والترفيه.

برج الحبتور

والمشروع التاسع هو مشروع برج الحبتور والذي تبلغ تكلفته مليار دولار في مدينة الحبتور، بجوار قناة دبي المائية، ويصف المطوّر العقاري البرج بأنّه سيكون أحد أكبر المباني في العالم، وسيتكون من ثلاثة طوابق سفلية ومنصة مكونة من سبعة طوابق و73 طابقًا سكنياً.

لؤلؤة دبي

أمّا المشروع العاشر والأخير؛ فهو مشروع لؤلؤة دبي، والذي من المتوقع أن يبدأ التطوير فيه مرّة أخرى، بعد محاولتين سابقتين، والذي يقع شمال مدينة دبي للإعلام بالقرب من نخلة جميرا.

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