استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية.

وبحث سموه، ودي مايو، علاقات الصداقة، وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وتنميته في المجالات كافة.

كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة لتطوير التعاون الثنائي الإماراتي الأوروبي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية، والاستثمارية، والطاقة والمناخ.

وتناولت المباحثات استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" العام الجاري في مدينة“إكسبو دبي"، والتعاون الإماراتي الأوروبي في ملف المناخ.

وأشاد معالي لويجي دي مايو، بنمو وتطور العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، متمنيا لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها لـ"COP 28" بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي وجهود مكافحة التغير المناخي.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي لويجي دي مايو، المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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