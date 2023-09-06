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التوازن مفتاح الحياة

9/6/2023 6:13:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

الحياة تحتاج منا للتوازن، أحياناً قد نندفع في المشاعر والأحاسيس، أو الغضب أو الحب أو الكره، فعندما نحب يجب أن يكون هذا الحب موضوعياً، وبالمثل حتى الغضب يجب أن يكون بقدر محدد لأن التجاور قد يؤثر علينا، البعض يسأل نفسه لماذا حياتنا غير متزنة؟ والسبب أن حياتنا صارت كثيرة الأحداث وصار الإنسان يرغب بالحصول على كل شيء فتجده يقاتل في هذه الحياة للحصول على كل ما يريده، وهذا الأمر أسقطه في موضوع عدم التوازن وأحياناً التعثر والسقوط والانهيار، لذلك لا تندفع دون رؤية ووضوح في أي مجال سواء في المشاعر أم الغضب مهما كانت درجة ألمك وحزنك وجرحك حتى لا تدخل في أزمة المرض النفسي أو في مواجهة القانون والمشكلات اليومية، الحياة تحتاج منك للتوازن في تعاملك مع موظفيك وأسرتك وأبنائك ومحبيك، في حديثك ونقاشك وتفاهمك وكلامك واحترامك مع الأصدقاء. التوازن مهارة، قلة من يجيدها. التوازن يمنحك الصحة والاحترام وتقدير الذات والوقت، من المهم أن يكون لدينا وعي بأهمية التوازن والاستمرارية في مهامنا أو تلك الأعمال الموكلة لنا أو الواجبات المناطة بنا.

على سبيل المثال داخل الأسرة، وعند تعاملنا مع أطفالنا، نحتاج للتوازن في التربية، بمعنى لا تترك لهم العنان وأيضاً لا تشد الحبل وتحكم القيد، أترك للطفل التعبير بعفوية وامنحه المساحة الكافية للعب والركض، وفي اللحظة نفسها وجهه إلى أهمية الدراسة والتعلم، غذ عقله وقلبه بالقيم والمبادئ الحياتية. وتذكر أن هذا التوازن مهم جداً في الحياة، فلا تغلق الأبواب أمامك ولا تحاصر نفسك بالقيود، حاول أن تنظم نفسك ووقتك وحياتك وكما يقال: «لا إفراط ولا تفريط». في مجال العمل أيضاً حاول تشجيع موظفيك على التعامل الأمثل معهم، ودفعهم للإنتاجية وللابتكار، مشاركتهم همومهم وأحزانهم، سعادتهم وأفراحهم، مع وضع قوانين للتعامل والعلاقة الإنسانية الطبيعية يجب ألا يكون هناك تجاوز على حساب العمل ومخرجاته، التوازن قيمة مهمة جداً في مختلف مجالات حياتنا، فلا يمكن تحقيق التوازن الناجح دون الاستمرارية والديمومة في هذا النهج، تذكر أن التوازن والاستمرارية يحتاجان منك جهداً وذكاءً حياتياً، وهناك كلمة جميلة للعالم ألبرت اينشتاين يختصر التوازن بقوله: «الحياة مثل ركوب الدراجة. لتحافظ على توازنك يجب أن تواصل التحرك».

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