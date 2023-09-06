تراجعت قيمة نادي مانشستر يونايتد في بورصة نيويورك، بأكثر من 700 مليون دولار، الثلاثاء، بعد تقرير إعلامي بريطاني أفاد بأنّ المالكين أوقفوا خطط بيع النادي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الأحد أنّ مالكي يونايتد، عائلة غلايزر، أخرجوا النادي من السوق بعد فشلهم في جذب عرض يلبي السعر المطلوب.

وادّى هذا الاعلان الى انخفاض القيمة التسويقية للمجموعة بنسبة 18.22% في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض للإدراج في جلسة واحدة منذ الاكتتاب العام في عام 2012.

ووفقا للصحافة البريطانية، فإن العارضَين الرئيسيين لشراء النادي - الملياردير البريطاني جيم راتكليف الذي أسس شركة الكيماويات العملاقة إنيوس والمصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني - قدما عرضين قدرا من خلاله قيمة يونايتد بحوالى خمسة مليارات جنيه استرليني، أو ما يوازي 6.3 مليار دولار.

تمتلك عائلة غلايزر حوالي ثلثي رأس مال النادي ولكن جميع حقوق التصويت تقريبًا.

تبلغ القيمة السوقية لمانشستر يونايتد حاليًا 3.15 مليار دولار، أي أقل من نصف السعر المطلوب البالغ 7.5 مليار دولار والذي حددته عائلة غلايزر للنادي.

وأشار موقع "90دقيقة" المتخصص بكرة القدم إلى أن المناقشات لا تزال مستمرة بهدف بيع النادي، نقلاً عن مصادر مجهولة قريبة من عائلة غلايزر والمشترين المحتملين.

تم شراء نادي "الشياطين الحمر" تدريجياً بين عامي 2003 و2005 من قبل رجل الأعمال الاميركي مالكولم غلايزر، الذي نقل أسهمه إلى أبنائه الستة عند وفاته في عام 2014.

وأعلن المالكون في نوفمبر 2022 أنهم يفكرون في بيع أسهم بطل أوروبا ثلاث مرات.

ولا تحظى عائلة غلايزرز بشعبية كبيرة لدى جماهير يونايتد، الذين يتهمون العائلة بإثقال كاهل النادي بالديون أثناء استحواذهم عليه وعدم الاستثمار بما يكفي للسماح للنادي بالبقاء في المنافسة.

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