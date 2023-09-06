بعد يوم إقالة وزير الدفاع الأوكراني.. استقالة 3 من نوابه



وكان دينيغا مسؤولا عن قضايا التطوير الرقمي في وزارة الدفاع، وفيما عهد لأشيفتشينكو إدارة قضايا التكامل الأوروبي.



ومن المتوقع أن ينظر البرلمان الأوكراني اليوم في ترشيح الرئيس السابق لصندوق أملاك الدولة رستم عمروف لهذا المنصب، بترشيح من رئيس أوكرانيا.



وتتزامن هذه التطورات في نظام كييف مع تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وقد بلغت منذ بداية الهجوم المضاد أكثر من 66 ألف قتيل بالإضافة إلى تدمير آلاف المعدات العسكرية.

RT