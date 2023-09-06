بعد يوم إقالة وزير الدفاع الأوكراني.. استقالة 3 من نوابه

بعد يوم إقالة وزير الدفاع الأوكراني.. استقالة 3 من نوابه
التاريخ
9/6/2023 6:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بعد يوم من تصويت البرلمان الأوكراني بالأغلبية على إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف، قدم 3 من نوابه اليوم الأربعاء استقالاتهم من مناصبهم.
وقال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، في قناته على "تيليغرام"، إن نواب وزير الدفاع فلاديمير غافريلوف، وفيتالي دينيغا، وأندريه شيفتشينكو، استقالوا اليوم الأربعاء من مناصبهم.
وكان دينيغا مسؤولا عن قضايا التطوير الرقمي في وزارة الدفاع، وفيما عهد لأشيفتشينكو إدارة قضايا التكامل الأوروبي.
ومن المتوقع أن ينظر البرلمان الأوكراني اليوم في ترشيح الرئيس السابق لصندوق أملاك الدولة رستم عمروف لهذا المنصب، بترشيح من رئيس أوكرانيا.
وتتزامن هذه التطورات في نظام كييف مع تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وقد بلغت منذ بداية الهجوم المضاد أكثر من 66 ألف قتيل بالإضافة إلى تدمير آلاف المعدات العسكرية.
RT
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