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محمد بن سلمان يشكر بوتين

9/6/2023 6:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجاءت بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.


وأعرب ولي العهد السعودي عن امتتناه للرئيس الروسي على الدعم المقدم للمملكة في عملية انضمامها إلى مجموعة "بريكس".

RT

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