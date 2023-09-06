محمد بن سلمان يشكر بوتين
التاريخ
9/6/2023 6:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجاءت بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.
وأعرب ولي العهد السعودي عن امتتناه للرئيس الروسي على الدعم المقدم للمملكة في عملية انضمامها إلى مجموعة "بريكس".
RT
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