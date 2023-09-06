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أسباب وأعراض التهاب البنكرياس الحاد

9/6/2023 6:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن التهاب البنكرياس له أسباب عدة، أبرزها أمراض القناة الصفراوية كالحصوات المرارية أو الإفراط في استهلاك النيكوتين، وزيادة حادة بمستويات الدهون في الدم.
وتشمل الأسباب الأخرى أيضاً الالتهابات الفيروسية مثل النكاف والتهاب الكبد الفيروسي وداء السكري من النوع الثاني، وبعض الأدوية مثل مدرات البول وخافضات ضغط الدم والهرمونات.


ألم في الجزء العلوي من البطن
وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب البنكرياس تتمثل في ألم في الجزء العلوي من البطن وانتفاخ البطن والشعور بالامتلاء والغثيان والقيء، بالإضافة إلى الحمى وفقدان الشهية والبراز الدهني ومشاكل في الدورة الدموية مثل خفقان القلب وانخفاض ضغط الدم.


وتشمل الأعراض أيضاً اصفرار كل من الجلد وبياض العين، وتغيرات جلدية مثل ظهور بقع بنية مائلة للأزرق حول السرة و/أو بقع زرقاء وحمراء وأرجوانية في منطقة الخاصرة.

مضاعفات خطيرة
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب لتجنب المضاعفات الخطيرة مثل تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء) أو الرئة وسرطان البنكرياس.


ويشمل العلاج إزالة الحصوات المرارية، إن وجدت ، كما قد تكون الجراحة ضرورية في بعض الأحيان، فإذا مات جزء كبير من أنسجة البنكرياس بسبب التهاب البنكرياس الناخر، فيجب حينئذ إزالته جراحياً.

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