الدولي المصري طارق حامد يوجه رسالة لاتحاد جدة السعودي
التاريخ
9/6/2023 6:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وجه لاعب الوسط الدولي المصري طارق حامد المنضم حديثا إلى نادي ضمك السعودي قادما من اتحاد جدة، رسالة إلى جماهير وإدارة ناديه السابق.
وكتب حامد عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": "كل الشكر والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة".
وتابع: "سعيد جدا بتجربتي مع نادي الاتحاد وبما حققته مع الفريق وأتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق في البطولات المقبلة إن شاء الله".
وأتم: "كل الشكر والحب لجمهور الاتحاد في كل مكان".
وأعلن نادي ضمك، أمس الاثنين، ضم طارق حامد لمدة موسمين، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق الاتحاد، عقب قدوم ثنائي خط الوسط نغولو كانتي وفابينيو.
وكان طارق حامد بدأ مسيرته في نادي سموحة المصري عام 2010، قبل انتقاله إلى الزمالك في صيف 2014، حيث حقق معه بطولة الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي مرة واحدة، قبل انتقاله إلى الاتحاد السعودي في صيف 2022 ليساهم في تتويجه بالدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 14 عاما.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN06092023000208011052ID1107016202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.