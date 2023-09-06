Wednesday, 06 September 2023 05:47 GMT

الدولي المصري طارق حامد يوجه رسالة لاتحاد جدة السعودي

9/6/2023 6:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه لاعب الوسط الدولي المصري طارق حامد المنضم حديثا إلى نادي ضمك السعودي قادما من اتحاد جدة، رسالة إلى جماهير وإدارة ناديه السابق.
وكتب حامد عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": "‏كل الشكر والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة".

وتابع: "سعيد جدا بتجربتي مع نادي الاتحاد وبما حققته مع الفريق وأتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق في البطولات المقبلة إن شاء الله".
وأتم: "كل الشكر والحب لجمهور الاتحاد في كل مكان".
وأعلن نادي ضمك، أمس الاثنين، ضم طارق حامد لمدة موسمين، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق الاتحاد، عقب قدوم ثنائي خط الوسط نغولو كانتي وفابينيو.
وكان طارق حامد بدأ مسيرته في نادي سموحة المصري عام 2010، قبل انتقاله إلى الزمالك في صيف 2014، حيث حقق معه بطولة الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي مرة واحدة، قبل انتقاله إلى الاتحاد السعودي في صيف 2022 ليساهم في تتويجه بالدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 14 عاما.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06092023000208011052ID1107016202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث