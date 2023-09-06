الدولي المصري طارق حامد يوجه رسالة لاتحاد جدة السعودي

وتابع: "سعيد جدا بتجربتي مع نادي الاتحاد وبما حققته مع الفريق وأتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق في البطولات المقبلة إن شاء الله".

وأتم: "كل الشكر والحب لجمهور الاتحاد في كل مكان".

وأعلن نادي ضمك، أمس الاثنين، ضم طارق حامد لمدة موسمين، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق الاتحاد، عقب قدوم ثنائي خط الوسط نغولو كانتي وفابينيو.

وكان طارق حامد بدأ مسيرته في نادي سموحة المصري عام 2010، قبل انتقاله إلى الزمالك في صيف 2014، حيث حقق معه بطولة الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي مرة واحدة، قبل انتقاله إلى الاتحاد السعودي في صيف 2022 ليساهم في تتويجه بالدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 14 عاما.

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