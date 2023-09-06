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حقيقة القرار السعودي الاستثنائي لـعيون محمد صلاح

9/6/2023 6:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى إمكانية تمديد فترة سوق الانتقالات الصيفي في السعودية لما بعد يوم الخميس، لمنح الوقت للاتحاد من أجل ضم المصري محمد صلاح، وعدد من النجوم الكبار.
لكن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، نفى إمكانية تمديد فترة الانتقالات الصيفية، في السعودية، وذلك في رده على أحد متابعيه.
وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "مواعيد بداية ونهاية الميركاتو السعودي، معتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومن المستحيل تغييرها أو تعديلها حاليا.. لا يوجد استثناءات لأحد".
ويتسابق مسؤولو نادي الاتحاد وصندوق الاستثمارات السعودي مع الزمن، في محاولة لإقناع ليفربول، بـ"التخلي" عن النجم المصري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقدم الاتحاد عرضا بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني إلى "الريدز"، لضم صلاح البالغ 31 سنة، قبل إغلاق باب الانتقالات في المملكة، مساء غد الخميس .
يذكر أن الاتحاد سيشارك في مسابقة كأس العالم للأندية، وسيواجه فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية، على أن يضرب موعدا مع الأهلي المصري في الدور الثاني، حال التأهل رسميا.

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