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وزيرة الرياضة الفرنسية ترد على تصريحات نيمار بشأن جحيم ميسي في باريس

9/6/2023 6:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، إحباطها من تصريحات نيمار، التي وصف فيها النجم البرازيلي تجربته وزميله ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان بـ"الجحيم".
وخرج نيمار، المنتقل حديثا لنادي الهلال السعودي، بتصريحات صادمة نهاية الأسبوع الماضي في مقابلة مع شبكة "غلوبو" البرازيلية، حيث قال: "فرحت بعد تحقيق ميسي لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، وفي ذات الوقت كنت حزينا للغاية، لأنه عاش فترة صعبة، ذهب من جحيم باريس سان جيرمان إلى جنة المنتخب الأرجنتيني".
وردت أوديا كاستيرا خلال استضافتها في إذاعة "سود راديو" المحلية على تصريحات نيمار بقولها: "دعونا لا نضخم الأمر، بطلان يشعران بالحزن والإحباط لعدم فوزهما ببطولة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لم يشعرا بالسعادة بسبب ذلك".
وأضافت: "إنه إحباط الأبطال".
ووصل نيمار إلى باريس في عام 2017 كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بقيمة 222 مليون يورو، ولكنه خلال السنوات الست التي قضاها في النادي، فشل في تحقيق هدفه الرئيسي: الفوز بدوري أبطال أوروبا.
وهذا الهدف لم يتحقق حتى مع توقيع ميسي مع النادي الباريسي عام 2021 قادما من برشلونة.
ورحل ميسي عن الفريق الباريسي مع نهاية عقده في 30 يونيو الماضي لينضم لإنتر ميامي الأمريكي، فيما انتقل نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو.

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