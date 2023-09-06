المعارك تشتد في مدينة أم درمان السودانية والسكان ينزحون

المعارك تشتد في مدينة أم درمان السودانية والسكان ينزحون
التاريخ
9/6/2023 6:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - احتدم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم التي ترزح تحت هول الصراع الدامي منذ 5 أشهر.
وشهدت مدينة أم درمان السودانية خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
وقالت تقارير ميدانية، إن عمليات نزوح لأعداد كبيرة من السودانيين قد زادت بسبب شدة المعارك.
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