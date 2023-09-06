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المعارك تشتد في مدينة أم درمان السودانية والسكان ينزحون

9/6/2023 6:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتدم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم التي ترزح تحت هول الصراع الدامي منذ 5 أشهر.


وشهدت مدينة أم درمان السودانية خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين الجانبين.


وقالت تقارير ميدانية، إن عمليات نزوح لأعداد كبيرة من السودانيين قد زادت بسبب شدة المعارك.


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