Wednesday, 06 September 2023 05:40 GMT

صدمة وخسائر فادحة بعد قرار ملاك مانشستر يونايتد

9/6/2023 6:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت قيمة مانشستر يونايتد في بورصة نيويورك بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (629 مليون دولار) بعد تقرير يفيد بأن عائلة جليزر قررت عدم البيع.
وكان ملاك النادي أعلنوا قبل 9 أشهر أن بيع النادي بأكمله من بين الخيارات الموضوعة في الاعتبار، كجزء من المراجعة الإستراتيجية للنادي.
وعرض كل من المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والملياردير البريطاني جيم راتكليف شراء النادي، ولكن عملية البيع المحتملة لم تتم، مع استمرار المشجعين في الاحتجاج ضد عائلة جليزر.
ويبدو أن آمال بيع النادي بالكامل تبددت، ما سيشكل صدمة للجماهير، عندما ذكر تقرير صحفي يوم الأحد أن الملاك سيسحبون أسهم النادي من السوق، على أن يحاولوا البيع مجددا في 2025.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا) أن هذا التقرير أدى لتراجع بلغ أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني في قيمة أسهم النادي، أمس الثلاثاء.
ووصلت القيمة السوقية لشركة "يونايتد"، وهي قيمة الشركة في البورصة، إلى 15ر3 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 22ر18 %.
وكانت عائلة جليزر قيمت "يونايتد" في وقت سابق من العام الحالي بـ6 مليارات جنيه إسترليني.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06092023000208011052ID1107016197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث