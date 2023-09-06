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من حفظة كتاب الله .. حزن واسع لوفاة الشاب المعتصم بالله بحادث سير مؤسف

9/6/2023 6:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة الشاب المعتصم بالله الفاعوري عن عمر 19 عاماً اثر حادث سير مؤسف امس الثلاثاء .
ونعى والد الشاب المرحوم، الذي يعمل مديرا لجمعية الصالحين لحفظ القرآن الكريم، ابنه بكلمات مؤثرة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قائلاً : "إنا لله وإنا إليه راجعون... أحتسب عند الله ابني معتصم بالله، توفي بحادث سير عن عمر 19 عامًا".
وطالب الوالد المتابعين بالدعاء لنجله بالرحمة والمغفرة، قائلاً: "دعواتكم لابني معتصم بالرحمة والمغفرة... اللهم إني راضٍ عنه".
كما نعاه العديد من أصدقائه، مستذكرين طيب ونبل أخلاقه، وعبروا عن حزنهم بوفاة المرحوم ، مشيرين انه من حفظة كتاب الله وإمام ومقيم للصلاة ، كما نعته الصفحة الرسمية لجمعية الصالحين لحفظ القرآن الكريم .

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