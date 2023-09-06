من حفظة كتاب الله .. حزن واسع لوفاة الشاب المعتصم بالله بحادث سير مؤسف
التاريخ
9/6/2023 6:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة الشاب المعتصم بالله الفاعوري عن عمر 19 عاماً اثر حادث سير مؤسف امس الثلاثاء .
ونعى والد الشاب المرحوم، الذي يعمل مديرا لجمعية الصالحين لحفظ القرآن الكريم، ابنه بكلمات مؤثرة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قائلاً : "إنا لله وإنا إليه راجعون... أحتسب عند الله ابني معتصم بالله، توفي بحادث سير عن عمر 19 عامًا".
وطالب الوالد المتابعين بالدعاء لنجله بالرحمة والمغفرة، قائلاً: "دعواتكم لابني معتصم بالرحمة والمغفرة... اللهم إني راضٍ عنه".
كما نعاه العديد من أصدقائه، مستذكرين طيب ونبل أخلاقه، وعبروا عن حزنهم بوفاة المرحوم ، مشيرين انه من حفظة كتاب الله وإمام ومقيم للصلاة ، كما نعته الصفحة الرسمية لجمعية الصالحين لحفظ القرآن الكريم .
MENAFN06092023000208011052ID1107016196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.