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مفاجأة.. مرتضى منصور مرشح جديد في انتخابات الزمالك

9/6/2023 6:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري السابق، أحدث المرشحين لانتخابات النادي التي تجري خلال الفترة المقبلة.
ورحل مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك مؤخرا، بعد 9 سنوات قضاها على رأس النادي الأبيض منذ فوزه بانتخابات عام 2014.
أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أكد أن والده سيترشح لانتخابات النادي المقبلة، وذلك في تصريحات خلال عزاء لاعب الزمالك الراحل سعيد الجُدي.


ما موعد انتخابات مجلس إدارة الزمالك؟
وتُجري الجمعية العمومية للزمالك انتخابات على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد فتح باب الترشح خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.


ما موقف مرتضى منصور من انتخابات الزمالك؟ وبحسب ما نقلته تقارير صحفية مصرية، رد أحمد مرتضى منصور عن سؤال حول موقف والده من دخول انتخابات الزمالك بشكل مقتضب، قائلا: "إن شاء الله".


وعن موقفه الشخصي من دخول انتخابات الزمالك، قال أحمد مرتضى: "سأتقدم بأوراق ترشيحي للانتخابات ولدينا رصيد كبير لدى الأعضاء والجماهير".


وأتم: "لقد عملت عائلتنا لمدة 11 عاماً داخل البيت الأبيض، وحققنا إنجازات وفزنا بإشادة الجميع"

ملاعب

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