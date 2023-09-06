مفاجأة.. مرتضى منصور مرشح جديد في انتخابات الزمالك



ما موعد انتخابات مجلس إدارة الزمالك؟

وتُجري الجمعية العمومية للزمالك انتخابات على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد فتح باب الترشح خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.



ما موقف مرتضى منصور من انتخابات الزمالك؟ وبحسب ما نقلته تقارير صحفية مصرية، رد أحمد مرتضى منصور عن سؤال حول موقف والده من دخول انتخابات الزمالك بشكل مقتضب، قائلا: "إن شاء الله".



وعن موقفه الشخصي من دخول انتخابات الزمالك، قال أحمد مرتضى: "سأتقدم بأوراق ترشيحي للانتخابات ولدينا رصيد كبير لدى الأعضاء والجماهير".



وأتم: "لقد عملت عائلتنا لمدة 11 عاماً داخل البيت الأبيض، وحققنا إنجازات وفزنا بإشادة الجميع"

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