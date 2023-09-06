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جافي يكشف حلمه الأكبر مع برشلونة

9/6/2023 6:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف بابلو جافي لاعب وسط برشلونة، الحلم الأكبر الذي يراوده دائما بخصوص النادي الكتالوني.
ويعتبر جافي أصغر في تاريخ برشلونة يخوض 100 مباراة مع الفريق الأول.
وقال جافي في تصريحات لشبكة "موفيستار+" الإسبانية: "آمل أن أبقى في برشلونة للأبد، لأنه نادي أحلامي".
وأضاف: "لقد كنت دائمًا، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا، أرغب في البقاء في برشلونة. أنا سعيد، وآمل أن يكون النادي كذلك أيضًا".
وسبق أن أعلن برشلونة في سبتمبر/أيلول 2022، تمديد عقد بابلو جافي حتى صيف 2026.
وتعرض جافي لإصابة قوية خلال مباراة أوساسونا، التي انتهت بفوز فريقه 2-1، حيث سقط على أرض الملعب بعد كرة مشتركة مع روبن جارسيا، لاعب أوساسونا، في الدقيقة 50، وعانى من نزيف دموي من أذنه اليسرى.
ويتدرب جافي حاليا مع منتخب إسبانيا مرتديا واقي الرأس بسبب تلك الإصابة، استعدادا لمواجهة جورجيا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا "يورو 2024".

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