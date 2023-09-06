النفط يتماسك قرب ذروة 9 أشهر مع هيمنة مخاوف نقص الإمدادات

النفط يتماسك قرب ذروة 9 أشهر مع هيمنة مخاوف نقص الإمدادات
التاريخ
9/6/2023 6:12:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر، اليوم الأربعاء، مع هيمنة المخاوف من نقص الإمدادات بعد إعلان السعودية وروسيا تمديد خفض طوعي للإنتاج بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
خلال التعاملات، تجاوزت أسعار عقود خام برنت القياسي، تسليم تشرين الثاني، 90 دولارا للبرميل لليوم الثاني على التوالي، فيما بلغ سعر عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 دولارا للبرميل، لتبقى أسعار الخامين عند أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2022.
وكانت السعودية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تمديد خفض طوعي للإنتاج بدأت به في تموز الماضي، بمقدار مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام الجاري، تبعتها روسيا بإعلان مماثل عن تمديد خفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها.
وتعززت المخاوف من نقص الإمدادات بصدور بيانات أقل تشاؤما عن الاقتصاد الصيني، ما يشير إلى إمكانية زيادة الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
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