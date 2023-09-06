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النفط يتماسك قرب ذروة 9 أشهر مع هيمنة مخاوف نقص الإمدادات

9/6/2023 6:12:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر، اليوم الأربعاء، مع هيمنة المخاوف من نقص الإمدادات بعد إعلان السعودية وروسيا تمديد خفض طوعي للإنتاج بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

خلال التعاملات، تجاوزت أسعار عقود خام برنت القياسي، تسليم تشرين الثاني، 90 دولارا للبرميل لليوم الثاني على التوالي، فيما بلغ سعر عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 دولارا للبرميل، لتبقى أسعار الخامين عند أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2022.

وكانت السعودية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تمديد خفض طوعي للإنتاج بدأت به في تموز الماضي، بمقدار مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام الجاري، تبعتها روسيا بإعلان مماثل عن تمديد خفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها.

وتعززت المخاوف من نقص الإمدادات بصدور بيانات أقل تشاؤما عن الاقتصاد الصيني، ما يشير إلى إمكانية زيادة الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

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