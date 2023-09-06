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أسرى عسقلان يتقدمون بالتماس لتعويضهم عن الخسائر بسبب تفتيش قسمهم

9/6/2023 6:12:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تقدم أسرى سجن "عسقلان"، اليوم الأربعاء، بالتماس جماعي إلى محكمة الاحتلال، لتعويضهم عن الضرر والخسائر التي لحقت بهم بسبب تفتيش قسمهم قبل قرابة شهر، بحجة نقلهم إلى سجن "نفحة".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن وحدات التفتيش التابعة لإدارة سجون الاحتلال
اقتحمت القسم الذي يضم 30 أسيرا غالبيتهم من المرضى، وأحدثت أضرارا كبيرة في أغراض الأسرى، ومقتنياتهم، إضافة إلى فقدان العديد من ممتلكاتهم الشخصية، فضلا عن الهمجية والاعتداء الجسدي عليهم، دون مراعاة لوضعهم الصحي.

وأكدت أن عمليات النقل ما هي إلا سياسة تعسفية تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، للتنكيل بالأسرى، وزعزعة أي حالة استقرار يحاول الأسرى خلقها داخل السجون.

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