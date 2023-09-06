الجيش الأوكراني: الوضع لا يزال صعبا على الجبهة الشرقية

الجيش الأوكراني: الوضع لا يزال صعبا على الجبهة الشرقية
التاريخ
9/6/2023 6:12:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
كييف/PNN- قال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن الوضع على الجبهة الشرقية "لا يزال صعبا"، وإن المهمة الرئيسية للقوات هي "تحصين الدفاعات والحيلولة دون خسارة المعاقل".
ونقلت القوات البرية عن سيرسكي، قوله عبر تيليجرام: "لا يزال العدو متشبثا بخططه للوصول إلى حدود منطقتي دونتسك ولوجانسك".
وأضاف: "مهمتنا الرئيسية هي تحصين دفاعاتنا حتى نتجنب خسارة معاقلنا ومواقعنا في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك، وكذلك المضي قدما بنجاح والوصول إلى الخطوط المستهدفة في اتجاه باخموت".
MENAFN06092023000205011050ID1107016186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.