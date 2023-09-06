قشر البيض.. فوائد مذهلة قد تفاجئك

ويحتوي قشر البيض على عناصر الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم بحالة عضوية، ما يسهل امتصاصها، وفقا للدكتورة ماريات موخينا خبيرة التغذية الروسية.

وأضافت الطبيبة أن قشر البيض مفيد للجهاز العضلي الهيكلي وللعظام، لأنه مع التقدم بالعمر وخاصة النساء يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام، لذلك يجب إضافة الكالسيوم إلى النظام الغذائي باستمرار من أجل الحفاظ على متانة العظام ومنع حدوث الكسور.

وشددت الطبيبة وفقا لموقع m24.ru على ضرورة غسل البيض جيدا وتجفيفه وتسخينه في الفرن ومن ثم طحنه قبل استخدامه وذلك لخطر وجود بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية في قشر البيض.

وبينت أنه من الممكن إضافة عصير الليمون إلى قشر البيض وتناول ملعقة شاي في اليوم.