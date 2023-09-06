قشر البيض.. فوائد مذهلة قد تفاجئك

قشر البيض.. فوائد مذهلة قد تفاجئك
التاريخ
9/6/2023 6:12:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ قد يستغرب البعض من أن قشر البيض له فوائد عديدة لجسم الإنسان، لما يحتوي عليه من عناصر معدنية مهمة تجعله مفيداً في الوقاية من هشاشة العظام.
ويحتوي قشر البيض على عناصر الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم بحالة عضوية، ما يسهل امتصاصها، وفقا للدكتورة ماريات موخينا خبيرة التغذية الروسية.
وأضافت الطبيبة أن قشر البيض مفيد للجهاز العضلي الهيكلي وللعظام، لأنه مع التقدم بالعمر وخاصة النساء يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام، لذلك يجب إضافة الكالسيوم إلى النظام الغذائي باستمرار من أجل الحفاظ على متانة العظام ومنع حدوث الكسور.
وشددت الطبيبة وفقا لموقع m24.ru على ضرورة غسل البيض جيدا وتجفيفه وتسخينه في الفرن ومن ثم طحنه قبل استخدامه وذلك لخطر وجود بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية في قشر البيض.
وبينت أنه من الممكن إضافة عصير الليمون إلى قشر البيض وتناول ملعقة شاي في اليوم.
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