ميتا تزيل علامة نيوز عن حسابات مستخدميها في بعض دول العالم

وأكدت المجموعة في مقال على مدوّنتها أن قراءة الأخبار ومشاركتها ستبقيان متاحتين للمستخدمين من خلال شريط التطورات، لكنّها أوضحت أنها لن تأخذ على عاتقها من اليوم فصاعدا علامة التبويب "الأخبار" ولن تعقد اتفاقات مع ناشري الأخبار لتوفير المحتوى في هذه الدول التي يبلغ فيها عدد مستخدمي أكبر شبكة اجتماعية في العالم أكثر من 130 مليونا، بحسب المقال.

ونشأت نزاعات عدة في مختلف أنحاء العالم بين "ميتا" ومشرّعين ومؤسسات إعلامية، إذ اتهمت هذه الجهات شركة سيليكون فالي العملاقة وسواها من الشركات الرقمية الكبرى، بتحقيق الأرباح بفضل محتواها الإخباري من دون إعطائها في المقابل حصة عادلة من العائدات الإعلانية.

وفي كندا، بدأت "ميتا" مطلع أيلول/ سبتمبر الحالي حظر المحتويات الإعلامية على "فيسبوك" و"إنستغرام" في كندا، التزاما بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.

وأكدت "ميتا" أيضا في منشورها على مدونتها أن إستراتيجيتها الشاملة لفيسبوك تتمثل في الابتعاد عن المحتوى الإخباري.

ولاحظت الشركة أن "الأشخاص لا يأتون إلى 'فيسبوك' للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي، بل للتواصل مع الآخرين وبحثا عن فرص وعواطف واهتمامات جديدة".

وأبرزت "ميتا" أن "الأخبار تمثّل أقل من 3% مما يهتم الناس في كل أنحاء العالم بمشاهدته في شريط التطورات على 'فيسبوك'، مما يجعل الاطلاع على الأخبار جزءا صغيرا ليس إلا من تجربة 'فيسبوك' بالنسبة للغالبية العظمى من الناس".